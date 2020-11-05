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大溪區康莊休閒農業區優質特色農場多 輕旅遊好去處

聯合報 / 記者鄭國樑/桃園即時報導
鄭文燦等人推薦康莊休閒農業區。圖／桃園市農業局提供
鄭文燦等人推薦康莊休閒農業區。圖／桃園市農業局提供

農委會今年8月5日公告劃定大溪區康莊休閒農業區，市長鄭文燦今天視察區內富田香草休閒農場，說明市府自2015年起積極推動劃定休閒農業區，康莊休閒農業區是桃園市第9個獲農委會公告劃定的休閒農業區，目前還有新屋區海洋客家休閒農業區待公告，農業局預計明年可以達成鄭文燦市長上任「成立10個休閒農業區」的政策願景。

鄭文燦表示，康莊休閒農業區雖是去年才提出申請劃定，但休閒農業區內已有多個發展非常成熟的休閒農場，例如好時節、富田香草休閒農場、大溪花海農場等，都是優質農場；康莊休閒農業區2017年取得農糧署「有機聚落」認證，善用特色發展農事體驗及食農教育，其他像義和、找到莓、綠合、逸雲莊農場等，假日都有團體預約，更是大溪區多所國中小學食農教育及校外教學的指定場域，為整體發展奠定相當基礎，才能在去年全台眾多休閒農業區劃定申請案中，在第一階段就通過的休閒農業區。

市政府副秘書長邱俊銘說，市府積極輔導休閒農業區推出農事體驗，提高在地組織的自主收入，康莊休閒農業區發展農事體驗已累積多年的經驗，成功吸引眾多青年返鄉，為地方注入滿滿活力。

邱俊銘表示，康莊休閒農業區在十一指古道辦理多年的客家桐花祭，未來也會搭配市府「一休區一花卉」活動政策，將桐花設定為特色花卉，期待康莊休閒農業區能成為桃園客家桐花祭的主會場，結合在地的農事體驗活動，使客家桐花祭開創嶄新的亮點。

農業局長郭承泉說，康莊休閒農業區鄰近石門水庫、大溪老街及慈湖，擁有豐富的觀光資源，其範圍含括大溪區康安里、義和里、一德里及福安里，面積達595.1728公頃，休閒農業核心資源以有機蔬菜著稱，木藝產業也發展蓬勃，是結合多項資源的休閒農業區，北接月眉休閒農業區、南連台七桃花源休閒農業區，未來能串連不同休閒農業區的個別特色發展農遊軸線，是民眾假日休閒的極佳去處。

康莊休閒農業區各農場有不同的手作體驗。圖／桃園市農業局提供
康莊休閒農業區各農場有不同的手作體驗。圖／桃園市農業局提供

桐花祭 食農教育 鄭文燦

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