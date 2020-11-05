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航空城9日起區段徵收公告 自願優先搬遷補償區擴大

聯合報 / 記者曾增勳／桃園即時報導
桃園航空城本月9日辦理土地區段徵收公告為期1個月，市政府公告前開會確定自願優先搬遷補償優惠，,徵收戶支持。記者曾增勳／翻攝
桃園航空城本月9日辦理土地區段徵收公告為期1個月，市政府公告前開會確定自願優先搬遷補償優惠，,徵收戶支持。記者曾增勳／翻攝

桃園航空城即將本月9日辦理土地區段徵收公告為期1個月，延宕多年航空城終於朝實質開發邁一大步，市政府確定自願優先搬遷補償優惠，航空城地方促進會理事長林有財今天上午表示，市政府提出優先搬遷補償和即將公告區段徵收，徵收戶希望市政府依公告期程加速辦理和申領抵配地。

市議員徐其萬表示，市政府同意地方里長、徵收戶爭取「先建後遷、獎勵優先拆遷」雙軌並行制，針對合法徵收戶補償金及自拆獎勵金共150%、程序違建戶補償金及自拆獎勵金135%、其他違建戶補償金及自拆獎勵金90%，並爭取到優先搬遷區之外的徵收戶自願優先搬遷亦可獲將勵補償金。

市政府表示，航空城土地區段徵收公告自9日起到12月9日止，將在市政府、民航局、大園及蘆竹區公所、蘆竹地政事務所地點公告，為期1個月，針對徵收戶自願優先搬遷補償，第1期優先區徵收戶，明年10月前，搬遷獎勵金25%，合法房屋補償金80萬元、非合法房屋救濟金72萬元。

第2期其他區徵收戶，2022年3月前，搬遷獎勵金20%、合法房屋補償金75萬元、非合法房屋救濟金67.5萬元；第3期其他區徵收戶，2022年12月前，搬遷獎勵金15%、合法房屋補償金66萬元、非合法房屋救濟金59.4萬元，落實民眾權益極大化、確保先建後遷無縫接軌。

林有財表示，徵收戶等待航空城徵收開發已這麼多年，如今市政府訂出區段徵收期程，獲得徵收戶支持，希望市府依期程加速辦理，徵收戶在12月9日之後可申領配地。

桃園航空城本月9日辦理土地區段徵收公告為期1個月，市政府確定自願優先搬遷補償優惠，,徵收戶支持。記者曾增勳／攝影
桃園航空城本月9日辦理土地區段徵收公告為期1個月，市政府確定自願優先搬遷補償優惠，,徵收戶支持。記者曾增勳／攝影

補償金 航空城 區段徵收

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