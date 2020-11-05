快訊

超過歐巴馬！拜登得票數破7000萬 刷新美國歷史新紀錄

相隔13年首度11月發海警 閃電颱風最快今傍晚陸警　

聽新聞
test
0:00 / 0:00

苗栗天花湖水庫蓋不蓋？ 水利處：前提要取得民意支持

聯合報 / 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗縣議員余文忠認為時空轉變，今天質詢縣府啟動天花湖水庫調查可能性。記者范榮達／攝影
苗栗縣議員余文忠認為時空轉變，今天質詢縣府啟動天花湖水庫調查可能性。記者范榮達／攝影

苗栗地區乾旱，今年二期農作頭屋鄉明德水庫等灌區停灌，苗栗縣議員余文忠今天質詢重啟民意調查興建天花湖水庫的可行性，縣府水利處長楊明鐃答覆，目前以地區性水資源開發為主，大型的天花湖水庫一定要取得大多數民意支持，才有可能興建。

水利署2017年提具天花湖水庫工程設計案，規畫從後龍溪苗栗縣公館鄉打鹿坑設攔河堰，設引水隧道9.7公里到水庫，估計每天增加苗栗地區穩定供水26萬立方公尺，經費241億元，當時地方大反彈，3天之內有1萬多人連署反對，今年旱象嚴重，天花湖水庫案再引發議題。

縣議會定期會今天余文忠、江村貴聯合總質詢，余文忠指出，明德水庫灌區二期農作停灌，目前有效蓄水240.69萬立方公尺、蓄水率19.7%，天花湖水庫案3年前鄉親極力反對，時空背景不一樣，縣府有可能重啟民意調查，畢竟天候越來越極端變化，水庫可以留住水資源，也會有助於發展觀光。

楊明鐃答詢說，苗栗現有水庫如果不供水新竹、台中地區，苗栗用水綽綽有餘，但水資源調度是中央的權責，他了解天花湖水庫案水利署的立場，沒有完全放棄，也沒有積極推動，目前進行生態監測調查及公民參與計畫中，他認為天花湖水庫蓋不蓋？一定要取得頭屋、公館鄉親大多數鄉親支持。

他指出，縣府目前做法以開發區域性水資源為主，後龍溪伏流水計畫，一天可以提供5到6萬立方公尺水資源，自來水公司也協調縣府，近日將啟動支援水公司5000到1萬立方公尺，此外，通霄溪伏流水計畫施工中，並爭取在大安溪白布帆地區，改善卓蘭地區自來水水質及農業灌溉用水。

水庫 水資源 苗栗縣

延伸閱讀

影／小鎮醫師扮「控糖高手」 苗栗2診所連8年獲卓越獎

停灌桃竹苗引爆怒火 各地農民明攻行政院抗議

台中東勢香菇寮火警 苗栗消防也支援滅火

陸三峽工程完成整體竣工驗收 官方指運行良好

相關新聞

苗栗天花湖水庫蓋不蓋？ 水利處：前提要取得民意支持

苗栗地區乾旱，今年二期農作頭屋鄉明德水庫等灌區停灌，苗栗縣議員余文忠今天質詢重啟民意調查興建天花湖水庫的可行性，縣府水利...

戀戀桐花馬拉松15日將登場 超過4千人報名挑戰自我

浪漫台3線新竹縣戀戀桐花全國馬拉松將在下週末15日於橫山鄉內灣合興車站開跑，開放報名後雖一度超過5千人報名，但受疫情影響...

桃園復旦路二段路肩寬23公分人車爭道 市府要拓寬1.1米

桃園市長鄭文燦今天上午前往平鎮區，了解復旦路二段由環南路至文化路增設標線型人行道案，跟地方說明原路肩寬度過於狹窄，導致人...

後龍國中占用民地 徐耀昌：盡快徵收

苗栗縣後龍國中占有民地2373坪，占校地面積約29%，但因沒有完整繼承系統表，縣府不能價購或承租，形成僵局，縣長徐耀昌昨...

八德校地蓋公幼 桃市：使用無疑慮

桃園市八德區瑞豐國小旁空地，原作為綠地給當地居民使用，市府近期將回收新建瑞泰非營利幼兒園，民眾抱怨動工沒通知里長及居民，...

竹市客雅溪步道啟用 消防猛男開跑

客雅溪是貫穿新竹市區的重要河川，過去周邊沒有人行步道，居民只能走在馬路上，市府規畫在河岸兩側設置人行步道昨天啟用，並串聯...

水情吃緊 桃園首啟動埤塘反送水

水情吃緊，石門水庫有效蓄水率跌破5成，經濟部水利署北區水資源局斥資900萬元，昨起首度運用桃園區1-4號埤塘反向供水任務...

中壢汙水處理廠地上權塗銷訴訟落幕 桃市府取得地上權

桃園中壢汙水處理廠地上權塗銷案訴訟多年，影響中壢、平鎮地區家庭生活廢水納管進度，該案桃園市政府於2018年由高等法院判得...

桃園花彩節周末大園登場 親子漫步花海體驗一日農夫

2020桃園花彩節將於本月7日周末在大園區溪海花卉區聖德北路、田溪路交叉路口及附近農田舉辦，由大園區長徐藍科率「米米、夢...

桃園八德公幼比率13區最低 將建非營利幼兒園卻遭反彈

桃園市八德區瑞豐國小旁用地，長期作為綠地給民眾放鬆，近期將新建瑞泰非營利幼兒園，當地里民抱怨要動工沒通知，掛上布條抗議；...

施政民調倒數？ 徐耀昌：本著良知做自己應該做的事

民進黨籍苗栗縣議員羅貴星、鄭宗國、劉順松今天聯合總質詢，質詢國民黨籍縣長徐耀昌部分媒體施政滿意度民調倒數問題，徐耀昌舉例...

童話三隻小豬及稻草屋現身新瓦屋 快來體驗稻香農村樂

在高樓林立的竹北市也能看到稻草屋！新竹縣政府文化局舉辦2020新瓦屋耕讀生活趣–大地藝術季系列活動，即日起在新瓦屋客家文...

熱門新聞

梁靜茹戀上溫柔總裁 觀銷處長：歡迎來基隆談戀愛

爆百萬會費被掏空！興雅國小家長會長請辭 教育局介入

朱冠甍殉職母幫顧孫 放不下她在彰化的27隻毛孩待認養

安坑輕軌明年完工 「火金姑」主題車站曝光

遷戶籍還來得及！大村二千元禮金拍板定案 農曆年前發

美大選誰贏？「網路小商人」賀川普領先 請綠議員嘉義發雞排

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。