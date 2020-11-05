苗栗天花湖水庫蓋不蓋？ 水利處：前提要取得民意支持

苗栗地區乾旱，今年二期農作頭屋鄉明德水庫等灌區停灌，苗栗縣議員余文忠今天質詢重啟民意調查興建天花湖水庫的可行性，縣府水利處長楊明鐃答覆，目前以地區性水資源開發為主，大型的天花湖水庫一定要取得大多數民意支持，才有可能興建。

水利署2017年提具天花湖水庫工程設計案，規畫從後龍溪苗栗縣公館鄉打鹿坑設攔河堰，設引水隧道9.7公里到水庫，估計每天增加苗栗地區穩定供水26萬立方公尺，經費241億元，當時地方大反彈，3天之內有1萬多人連署反對，今年旱象嚴重，天花湖水庫案再引發議題。

縣議會定期會今天余文忠、江村貴聯合總質詢，余文忠指出，明德水庫灌區二期農作停灌，目前有效蓄水240.69萬立方公尺、蓄水率19.7%，天花湖水庫案3年前鄉親極力反對，時空背景不一樣，縣府有可能重啟民意調查，畢竟天候越來越極端變化，水庫可以留住水資源，也會有助於發展觀光。

楊明鐃答詢說，苗栗現有水庫如果不供水新竹、台中地區，苗栗用水綽綽有餘，但水資源調度是中央的權責，他了解天花湖水庫案水利署的立場，沒有完全放棄，也沒有積極推動，目前進行生態監測調查及公民參與計畫中，他認為天花湖水庫蓋不蓋？一定要取得頭屋、公館鄉親大多數鄉親支持。

他指出，縣府目前做法以開發區域性水資源為主，後龍溪伏流水計畫，一天可以提供5到6萬立方公尺水資源，自來水公司也協調縣府，近日將啟動支援水公司5000到1萬立方公尺，此外，通霄溪伏流水計畫施工中，並爭取在大安溪白布帆地區，改善卓蘭地區自來水水質及農業灌溉用水。