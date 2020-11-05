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戀戀桐花馬拉松15日將登場 超過4千人報名挑戰自我

聯合報 / 記者巫鴻瑋／新竹即時報導
往年戀戀桐花馬拉松賽都獲得不少民眾支持喜愛，更有許多家庭攜老帶幼出門運動體驗。圖／陸上運動競技協會提供
往年戀戀桐花馬拉松賽都獲得不少民眾支持喜愛，更有許多家庭攜老帶幼出門運動體驗。圖／陸上運動競技協會提供

浪漫台3線新竹縣戀戀桐花全國馬拉松將在下週末15日於橫山鄉內灣合興車站開跑，開放報名後雖一度超過5千人報名，但受疫情影響陸續取消報名7百人，不過仍有超過4千人想要挑戰自我，全程42公里一路內灣、尖石，橫跨3鄉鎮，是許多極限好手不會錯過的比賽。

戀戀桐花全國馬拉松由客委會贊助舉辦多屆，更曾獲2016、2017、2018年「十大優質賽事」的殊榮，2019上半年更獲得「全國五大注目賽事」榜首佳評，不少民眾在報名開放時就搶先取得名額，就怕無法參與這次馬拉松賽事。

全馬42公里賽程，從合興車站出發後經過富貴車站，一路會到內灣、尖石、新樂、水田部落，也途經鴛鴦瀑布、天山、六曲窩、錦山社區，等於橫跨了橫山、尖石及關西3個鄉鎮的精華環境；今年21公里的半馬賽程，首次調整為途經內灣沙坑東窩溪，這裡被居民稱為螢火蟲的故鄉，沿途風景秀麗。

主辦單位中華民國陸上運動競技協會理事長蔡耀全表示，賽事分為42公里全程馬拉松、21公里半程馬拉松及8.5公里樂活組等3個組別，今年報名人數雖然稍稍受疫情影響，但仍然報名踴躍，賽程途經的地區屬於較少民眾知道的美景秘境，非常適合作為跑步運動路線。

往年戀戀桐花馬拉松賽都獲得不少民眾支持喜愛，更有許多家庭攜老帶幼出門運動體驗。圖／陸上運動競技協會提供
往年戀戀桐花馬拉松賽都獲得不少民眾支持喜愛，更有許多家庭攜老帶幼出門運動體驗。圖／陸上運動競技協會提供

馬拉松 內灣 疫情

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