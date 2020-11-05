桃園復旦路二段路肩寬23公分人車爭道 市府要拓寬1.1米

桃園市長鄭文燦今天上午前往平鎮區，了解復旦路二段由環南路至文化路增設標線型人行道案，跟地方說明原路肩寬度過於狹窄，導致人車爭道狀況頻繁，嚴重影響行人通行安全，經市府評估，在不影響車流紓解的前提下，將透過調整車道寬度方式，增設約1.1米標線型人行道，串聯學區及醫療院所，打造安全的人行空間。

鄭文燦表示，復旦路二段為連接中壢及平鎮市區的主要道路之一，往來車流量大，因屬學區且鄰近聯新國際醫院、乙未公園、褒忠祠，以及正在興建的復旦圖書館，人行空間需求增加。

復旦路二段現在是雙向4車道，路肩寬度僅約23公分，嚴重排擠行人通行空間，人車爭道狀況頻繁，交通局評估之後，透過縮減車道寬度方式，將維持雙向4車道，內側車道為2.9米、外側車道為3米，以利增設約1.1米標線型人行道，同時兼顧各用路族群需求與安全。

鄭蔚文燦說，市府積極推動鄰里交通微整型計畫，重視人本交通及行人安全，以行人安全、車流順暢為兩大目標。復旦路二段爭道情形，市府將分兩階段改善完成，第一階段為先行增設標線型人行道，透過車道微幅縮減，讓行人走路更安全、方便。

第二階段則是等乙未公園完工之後，將視基地退縮空間，同時會商在地里長、區公所、交通局、工務局以及褒忠祠，進一步研擬是否有改善整體道路狀況的方法，以提高附近居民的用路安全。