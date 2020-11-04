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苗栗縣編印客語日曆 首創數位版開放下載

中央社 / 苗栗縣4日電

年度進入尾聲，苗栗縣政府文化觀光局編印110年客語日曆，首創推出數位版開放免費下載，日曆中每天有不同客家俗諺拼音及釋義，藉此推廣在生活中學習客語。

苗栗縣是客家大縣，客家人口比例近65%，縣府文觀局客家事務科為讓客語「融入生活、走進家庭」，在新年度即將到來之際，編印110年「苗栗盡靚」客語日曆，除印製紙本日曆外，另首創製作民間數位版本，歡迎各界免費下載、印製。

文觀局指出，客語日曆上引用龔萬灶編著的「客家俗話諺語師父話」，透過每天一句客家俗諺語，搭配拼音、釋義，讓民眾在生活中學習客語，提升客語使用率；而數位民間版本則在日曆掛板預留空白欄位，公司行號填上名稱即可自行印製，讓民間企業一起協助推動、傳承客語文化。

文觀局表示，縣府推動客家事務不遺餘力，致力營造客語友善環境，苗栗縣「108年推動客語為通行語」執行成效更獲客委會評核為全國第一，獲新台幣500萬元獎勵金，盼持續打造「客家就係生活，生活就係客家」的苗栗。

「苗栗盡靚」客語日曆目前已經上線，下載網址為苗栗縣文化觀光局官網（https://www.mlc.gov.tw/）（便民服務/表單下載），民眾可自由下載。

客語 苗栗縣 觀光局

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