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桃園廉政電影節今頒獎 開南大學、振聲高中拿第一

聯合報 / 記者張裕珍／桃園即時報導
桃園市政府政風處今天在市府B2大禮堂舉行第四屆桃園廉政電影節徵稿競賽頒獎典禮，邀來學生熱力演出。記者張裕珍／攝影
桃園市政府政風處今天在市府B2大禮堂舉行第四屆桃園廉政電影節徵稿競賽頒獎典禮，邀來學生熱力演出。記者張裕珍／攝影

桃園市政府政風處今天在市府B2大禮堂舉行第四屆桃園廉政電影節徵稿競賽頒獎典禮，17組團隊入圍，競爭激烈，最後公布得獎結果，大學青年組由開南大學拿到廉政金質獎，振聲高中則為中學組大贏家，囊括金質獎等多項獎項，政風處也將所有入圍影片放上「2020廉政電影節」臉書粉絲專頁，歡迎點閱，期許廉政意識扎根校園。

市府政風處為推廣校園品格教育、培養正確廉政知能及文化素養，先自6月24日至10 月12日舉行109年桃園廉政電影節作品徵稿，今年擴大開放桃園市及竹竹苗等鄰近縣市的大專生與高中職生投稿，最後收到57件作品，經評選其中17件入圍出席頒獎典禮。

市府副秘書長邱俊銘說，廉潔意識需要從小扎根，內化在心，有助社會正向發展，市府今年是第四屆舉辦廉政電影節徵稿競賽，越辦越盛大，學生作品也越來越成熟，市府未來會持續辦理，也會結合教育與文化局深入推廣，讓廉潔觀念更深入校園。

市府政風處今天比照大型頒獎典禮規格，邀來多個學校演出熱場，並公布得獎結果，振聲高中分別以作品「Peace of Mind」、「餅乾」、「時終」包辦中學組第一名、第二名與第三名等大獎，「Peace of Mind」還同時拿下網路人氣獎，啟英高中則以「毒心」作品拿到第二名，第一至三名分別可獲獎盃、獎狀及獎金5、3、2萬元。

大學青年組由開南大學「誠·信」拿下第一名與網路人氣獎，可拿到獎盃、獎狀及獎金7萬元，評審也讚許作品製作精良、敘事流暢，尤其拍攝運鏡技巧到位、剪輯技巧頗佳，且符合此次徵稿競賽主題。

桃園市政府政風處今天在市府B2大禮堂舉行第四屆桃園廉政電影節徵稿競賽頒獎典禮。記者張裕珍／攝影
桃園市政府政風處今天在市府B2大禮堂舉行第四屆桃園廉政電影節徵稿競賽頒獎典禮。記者張裕珍／攝影
桃園市政府政風處今天在市府B2大禮堂舉行第四屆桃園廉政電影節徵稿競賽頒獎典禮，振聲高中拿到中學組第一名與網路人氣獎等多項獎項。記者張裕珍／攝影
桃園市政府政風處今天在市府B2大禮堂舉行第四屆桃園廉政電影節徵稿競賽頒獎典禮，振聲高中拿到中學組第一名與網路人氣獎等多項獎項。記者張裕珍／攝影
桃園市政府政風處今天在市府B2大禮堂舉行第四屆桃園廉政電影節徵稿競賽頒獎典禮，開南大學拿到大專青年組第一名與網路人氣獎。記者張裕珍／攝影
桃園市政府政風處今天在市府B2大禮堂舉行第四屆桃園廉政電影節徵稿競賽頒獎典禮，開南大學拿到大專青年組第一名與網路人氣獎。記者張裕珍／攝影

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