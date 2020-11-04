中壢汙水處理廠地上權塗銷訴訟落幕 桃市府取得地上權

桃園中壢汙水處理廠地上權塗銷案訴訟多年，影響中壢、平鎮地區家庭生活廢水納管進度，該案桃園市政府於2018年由高等法院判得塗銷地上權，地上物循資產轉移機制處理，市長鄭文燦今天說，市府終於在近日走出訴訟泥淖，已取回中壢水資源回收中心用地地上權，代表中壢汙水下水道系統BOT建設將正式啟動，提升民眾用水環境。

市府水務局指出，中壢汙水下水道系統BOT案，因與前特許公司終止契約、建設停頓，市長鄭文燦上任後提出地上權塗銷訴訟，並同時重啟招商，訴訟經高等法院於2018年二審判決市府得塗銷地上權，地上物拆除需循原投資契約資產移轉及爭議調解等機制處理，市府依二審判決，依照原投資契約規定與台灣地網公司辦理資產移轉。

資產移轉經委託第三公正單位辦理資產鑑價作業，依鑑價結果買回地上物，鄭文燦今天表示，此案終於在本月完成資產移轉訴訟和解取回地上權，不僅代表象徵中壢汙水下水道系統BOT建設將正式啟動，也代表桃園市汙下水道進入新的階段。

鄭文燦也提到，市府先前除了提出地上權塗銷訴訟，也同步重啟招商，2016年完成招商，2017年起著手興建管網，目前已投入約4億元完成4.3公里的管線系統，未來中壢南區汙水下水道系統即將進入興建工程，南區水資中心將於今年年底前交付土地。

市府水務局指出，後續將在完成土地鑑界與現場點交作業後，交付用地給民間機構泉鼎公司，預計交付用地後2年內完成水資源回收中心第一期工程，並完成用戶接管5000戶開始營運，後續汙水下水道工程將於19年內完成約20萬戶的用戶接管。

水務局也提到，中壢汙水下水道系統BOT案全期每日汙水處理量達15萬6800公噸，除了興建水資中心外，其中4.6公頃的面積也將規畫公園綠地、20公尺寬的景觀步道、環場自行車道、生態池等休憩景觀設施，讓市民能參訪、休憩及騎腳踏車。