ICF全球高峰會 智慧城市首獎桃園市交棒愛沙尼亞塔林

國際智慧城市論壇（Intelligent Community Forum, ICF）每年舉辦全球高峰會，今年因疫情改成線上會議於上月30日登場，由於桃園市為2019年度智慧城市首獎，會中也將首獎交棒給2020年度的得主愛沙尼亞首都塔林（Tallinn），市長鄭文燦今天在市政會議也分享這項好消息，並表示桃園將持續推動全球智慧城市的發展。

ICF積極推動智慧城市，每年受理全球城市申請智慧城市評選，經3階段評審選出年度智慧城市首獎（Intelligent Community of the Year），評選項目包括寬頻、知識勞動力、創新、數位平等、行銷倡導及永續性等6大智慧城市指標，桃園市為2019年度的智慧首獎得主，上月30日的年度全球高峰會，特別肯定桃園在智慧城市的貢獻。

ICF共同創辦人Louis Zacharilla會中致詞提到，桃園市在年復一年的努力下，終於脫穎而出被評為年度智慧城巿，整個亞洲和世界的許多城巿，今年都在研究和學習桃園，還特別肯定桃園市長鄭文燦是智慧城市社群運動的領導者。

Louis Zacharilla致詞時也感謝總統蔡英文對智慧城市理念的認同與支持，今年ICF進行TOP7活動時，蔡親自蒞臨，還讚許蔡「是一個自由繁榮國家的偉大領袖」，使得台灣在邁向智慧城市的道路獲得足夠支持與重視。

桃園市政府資訊科技局指出，ICF舉行的線上全球高峰會，桃園市長鄭文燦以2019年度智慧城市首獎代表進行致詞，並展現桃園市這一年智慧城市發展成果，鄭提及今年2月在桃園舉辦了「2020國際智慧城市頂尖論壇」，開幕當天總統蔡英文特別蒞臨現場致詞，還提及此次新冠肺炎疫情衝擊全球，台灣防疫工作的成功，許多防疫科技以及防疫團隊都位於桃園，不管是口罩、不織布或是其他關鍵原料等，可與國際交流。