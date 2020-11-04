桃園花彩節周末大園登場 親子漫步花海體驗一日農夫

2020桃園花彩節將於本月7日周末在大園區溪海花卉區聖德北路、田溪路交叉路口及附近農田舉辦，由大園區長徐藍科率「米米、夢夢、可可、香香」4名花仙子拉開序幕，徐藍科今天下午表示，首日將由稻穗文化活動打頭陣，利用傳統踩踏打穀機，讓大小朋友體驗古早農事生活，搭配大手牽小手共同創作稻草人，讓民眾享受一日農夫樂趣。

由桃園市政府農業局委託、大園區公所承辦的大園花彩節，7日起為期9天，在大園溪海花卉區舉辦系列活動，邀請民眾親子欣賞彩花之美，7日稻穗文化活動打頭陣之外、8日周日辦理千人拔蘿蔔活動、14日舉辦蕎麥文化活動及15日舉辦香草文化活動，歡迎民眾全家前往體驗戶外休憩散心。