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桃園花彩節周末大園登場 親子漫步花海體驗一日農夫

聯合報 / 記者曾增勳／桃園即時報導
2020桃園花彩節即將7日周末起在大園區溪海聖德北路、田溪路交叉路口開鑼，提供親子郊外踩青賞花、體驗早年農事生活。圖／大園公所提供
2020桃園花彩節即將7日周末起在大園區溪海聖德北路、田溪路交叉路口開鑼，提供親子郊外踩青賞花、體驗早年農事生活。圖／大園公所提供

2020桃園花彩節將於本月7日周末在大園區溪海花卉區聖德北路、田溪路交叉路口及附近農田舉辦，由大園區長徐藍科率「米米、夢夢、可可、香香」4名花仙子拉開序幕，徐藍科今天下午表示，首日將由稻穗文化活動打頭陣，利用傳統踩踏打穀機，讓大小朋友體驗古早農事生活，搭配大手牽小手共同創作稻草人，讓民眾享受一日農夫樂趣。

由桃園市政府農業局委託、大園區公所承辦的大園花彩節，7日起為期9天，在大園溪海花卉區舉辦系列活動，邀請民眾親子欣賞彩花之美，7日稻穗文化活動打頭陣之外、8日周日辦理千人拔蘿蔔活動、14日舉辦蕎麥文化活動及15日舉辦香草文化活動，歡迎民眾全家前往體驗戶外休憩散心。

徐藍科表示，為打造桃園農業、養護土地舉辦花彩節，稻穗文化活動打頭陣，讓民眾體驗早年農事生活，最受矚目活動是8日舉辦千人拔蘿蔔活動，將號召上千人參與體驗，市長鄭文燦將穿農夫裝與民眾一起下田拔蘿蔔，搭配手作蘿蔔糕、醃蘿蔔等美食DIY活動，讓民眾進一步體會農家美食。

2020桃園花彩節即將7日周末起在大園區溪海聖德北路、田溪路交叉路口開鑼，提供親子郊外踩青賞花、體驗早年農事生活。圖／大園公所提供
2020桃園花彩節即將7日周末起在大園區溪海聖德北路、田溪路交叉路口開鑼，提供親子郊外踩青賞花、體驗早年農事生活。圖／大園公所提供
2020桃園花彩節即將7日周末起在大園區溪海聖德北路、田溪路交叉路口開鑼，提供親子郊外踩青賞花、體驗早年農事生活。圖／大園公所提供
2020桃園花彩節即將7日周末起在大園區溪海聖德北路、田溪路交叉路口開鑼，提供親子郊外踩青賞花、體驗早年農事生活。圖／大園公所提供

可可 鄭文燦

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