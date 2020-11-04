桃園八德公幼比率13區最低 將建非營利幼兒園卻遭反彈

桃園市八德區瑞豐國小旁用地，長期作為綠地給民眾放鬆，近期將新建瑞泰非營利幼兒園，當地里民抱怨要動工沒通知，掛上布條抗議；教育局回應，用地為瑞豐國小校地，且八德區公共化幼兒園比率為13區最後一名，急需建置公幼，使用上並無疑慮。

實際到現場，能看見該用地被掛上「抗議獨裁作風破壞綠地」、「黑箱作業罔顧民意」、「維護里民學生行車行人安全」、「留給居民良好生活環境」等布條，民眾質疑，該地空間不大，加上道路狹小，不適合建置幼兒園，上周舉行說明會時也湧入許多里民反對。

市議員呂林小鳳說，蓋公幼能造福年輕家庭，不蓋也能維持綠地，她認為都是好決定；市議員蔡永芳則表示，這不是垃圾場、焚化爐等會對當地有不良影響，反倒現在是M型社會，年輕家庭對公幼的需求非常迫切，且附近就有其他公園，對居民不太有影響，支持蓋公幼。

教育局說明，八德區公共化幼兒園占該區整體幼兒園園數比率僅27.03%，是13行政區內最低，市政信箱、市民專線等經常接到希望多蓋公幼的建議，經評估後認為，提升八德區平價且優質的公共化教保服務實有迫切必要。

教育局表示，八德區瑞豐段966及967地號土地為瑞豐國小校地，基地總面積1168.79平方公尺，將新建瑞泰非營利幼兒園，規畫地上3層建築物，預計招收182名幼生，其中2歲班2班32人、3至5歲混齡班5班150人 ，將於111學年度開學。