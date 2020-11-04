新竹縣稻草環境裝置展 邀民眾體驗農村樂

新竹縣政府文化局今天起辦「稻草環境裝置展」，現場以稻草編出童話故事中的三隻小豬、大野狼等成為展覽亮點之一，縣長楊文科邀請親子同遊，體驗稻香農村樂。

新竹縣政府文化局今天起在新瓦屋辦「稻草環境裝置展」，並以經典童話故事三隻小豬為主軸，利用稻草搭建稻草屋場景並穿插大型稻草捲，充滿童趣風。

文化局長田昭容表示，展區分為三大遊戲區，包含「名畫主角就是我、三隻小豬來作客、稻草小山拍照趣」等。此外，透過稻草裝置體驗活動，讓長輩可以憶起兒時田間曬稻草的清香，孩子也開心玩。

田昭容說，在稻草屋佈展過程中，也吸引不少民眾圍觀，還有長輩更說「現在很難看到稻草屋」，懷念起早年的農業時代，現場還有大型稻草捲，每捲重達300公斤，由卡爾國際實驗教育中學30多名師生完成。

田昭容表示，「稻草環境裝置展」也結合學習單進行，讓小朋友了解「取之於大地，用之於大地」的精神，讓孩子從玩樂中，同時學習成長。此外，她提醒民眾，前來參展時，注意自身安全並愛惜稻草裝置品，讓更多人都能觀賞。

文化局表示，「稻草環境裝置展」即日起至明年1月3日止，另外，在11月7日則有三隻小豬及大野狼見面會、街頭藝術秀、稻草手作DIY等，很適合親子體驗。