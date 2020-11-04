施政民調倒數？ 徐耀昌：本著良知做自己應該做的事

民進黨籍苗栗縣議員羅貴星、鄭宗國、劉順松今天聯合總質詢，質詢國民黨籍縣長徐耀昌部分媒體施政滿意度民調倒數問題，徐耀昌舉例醫學中心案，盡力爭取了，醫學中心目前就是不來，非戰之罪！縣府的團隊很認真，他很有信心，本著良知做應該做的！

縣議會定期會今天總質詢議程，羅貴星、鄭宗國、劉順松指出，部分媒體的施政滿意度民調，苗栗縣倒數幾名，其實縣政有些亮點，例如專案計畫編列858萬餘元，提供65歲以上老人施打肺炎鏈球菌疫苗，比公費疫苗規定75歲以上施打，提早了10年為鄉親健康把關，就是沒有好好宣傳行銷。

此外，縣府要求除幕僚單位，各局處每月提報2項視察行程，及1項臉書直播，供擇定排進行程，內容要求有梗、有亮點，徐耀昌臉書人氣衝高，但局處沒有專辦，承辦人員多了兼辦業務，增加工作量負荷，必須納入考量，外縣市就發生小編疑似過勞猝死的意外。

徐耀昌承認沒有花大錢做媒體行銷，他以最省錢、最直接的方式，臉書或直播局處為民服務，做了哪些工作，他曾在縣務會議詢問局處長，有沒有因此增加工作壓力或負荷，結果沒有人舉手，他會考量適度範圍，嚴守分際宣傳行銷縣政。