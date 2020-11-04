水情吃緊 桃園首次啟動埤塘反送水方案

水情吃緊，桃園首次啟動埤塘反送水至淨水場方案，桃園1-4號埤塘今天起供水，另2池反送水作業預計年底啟動；市長鄭文燦也盼中央能盡快決定明年上半年的一期稻作是否休耕。

桃園市長鄭文燦上午視察水利署北水局桃園1-4號埤塘抽水作業，他表示，由於水情吃緊，桃園埤塘將進行活化利用，包括桃園1-4號埤塘經桃園大圳反送水至大湳淨水廠、社子1A以及員08埤塘經石門大圳反送水至平鎮淨水場。

北水局表示，這是首次啟動埤塘反送水至淨水場方案，桃園1-4號埤塘水量約22萬噸，若以每天抽水5000噸來計算，約可供應50天的用水，經10月底2次抽水試驗確定水質符合標準，今天起供水；另2池反送水作業預計將在11月底與12月中啟動。

水利署長賴建信表示，截至目前，桃園地區實施第一階段減壓供水達到5%的節水效果，約節省6萬噸用水，相當於桃園1-4號埤塘4分之1的水量，未來若能善加利用桃園埤塘的水源，對於水資源的調度以及備援工作將有很大的幫助。

他表示，今天視察桃園1-4號埤塘水源抽取作業，即為抗旱緊急水源的方案之一，後續也將完成社子1A以及員08池埤塘抽取作業，讓各項抗旱工作可以更落實。

鄭文燦表示，昨天已在桃園北區水資源回收中心進行回收水取用演練，開放民眾、消防局以及產業取用，農田水利署桃園和石門管理處也盤點49口埤塘作為水源備援使用，保障後續民眾用水需求，另有15口戰備水井、65口工業抗旱水井，環保局也已完成水質採驗工作，後續將視水情需要全面啟用。

鄭文燦也說，未來水情可能持續嚴峻，各種備援方案都需超前部署，包括明年上半年的一期稻作灌溉問題，將請農水署及農委會預為準備，盼能在12月初決定是否休耕，讓農民朋友能早日作準備。