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竹縣新豐紅毛港放流20萬尾午仔魚苗 復育海洋生態

聯合報 / 記者陳斯穎／新竹即時報導
新竹縣政府今年縣府委託財團法人臺灣海洋保育與漁業永續基金會，今天下午在新豐鄉紅毛港進行魚苗放流。記者陳斯穎／攝影
新竹縣政府今年縣府委託財團法人臺灣海洋保育與漁業永續基金會，今天下午在新豐鄉紅毛港進行魚苗放流。記者陳斯穎／攝影

新竹縣政府每年辦理魚苗放流活動，除復育海洋環境資源，也藉此增進漁民收入，縣府農業處表示，今年縣府委託財團法人臺灣海洋保育與漁業永續基金會，今天下午在新豐鄉紅毛港進行魚苗放流，共放流20萬尾長度逾5公分的四絲馬鮁，預計可讓50名漁民每人平均收入增加40萬元。

縣長楊文科表示，希望藉由放流活動提升新竹縣沿近海域漁業的資源量，健全海洋生態系的生物結構，也藉此提升社會大眾重視海洋環境的保育，達到知海、惜海的目的。

農業處表示，每年年初縣府都會與漁業署討論放流魚種，而四絲馬鮁是漁民反饋中成效最佳的，四絲馬鮁俗稱午仔魚，為中低生態位階的魚種，主要棲息於砂泥質海床，包括沿岸、河口、紅樹林等半淡鹹水海域，是常見食用魚類，具高經濟價值，且有生態修復功能，因此每年放流幾乎都以四絲馬鮁為主。

農業處說，海洋委員會這次補助縣府37萬元，辦理新竹縣海域生態復育「109年增進漁業資源魚苗放流活動」，此次為竹縣今年第2次放流活動，今年第1次放流在7月進行，共流放104萬尾四絲馬鮁。

而放流地點大多選擇在新豐鄉紅毛港，因此處地形及海況較適合，在運輸魚苗時，運輸車皆配備供氧設備，並依氣溫調節水溫，使魚苗從養殖場所放流到海洋的損耗降至最低，並經專業評估後採取人力傳遞水桶放流方式，以提升放流後存活率，而四絲馬鮁存活率可達7至8成。

農業處指出，新豐坡頭漁港停放的捕魚船約有70艘，但實際有出海捕魚的約50人，此次放流魚苗預估為漁民帶來經濟效益，以50名漁民各捕獲2000尾，每尾以200元計算，總計收入2000萬，漁民平均增加40萬元以上受益。

此次活動共放流20萬尾長度逾5公分的四絲馬鮁。記者陳斯穎／攝影
此次活動共放流20萬尾長度逾5公分的四絲馬鮁。記者陳斯穎／攝影

漁民 新竹

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