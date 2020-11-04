童話三隻小豬及稻草屋現身新瓦屋 快來體驗稻香農村樂

在高樓林立的竹北市也能看到稻草屋！新竹縣政府文化局舉辦2020新瓦屋耕讀生活趣–大地藝術季系列活動，即日起在新瓦屋客家文化保存區後方水稻生態教育園區登場，即日起展出至明年1月3日，其中以稻草做為裝置素材的「稻草環境裝置展」，用稻草編出童話故事中的三隻小豬、大野狼、稻草屋，還有大型稻草捲，讓大小朋友體驗過往的農村時光。

文化局長田昭容表示，「稻草環境裝置展」展區分為三大遊戲區，包含名畫主角就是我、三隻小豬來作客、稻草小山拍照趣等，如米勒的畫作「搶穗」、「午睡」，稻草都佔了重要的角色，複製畫中的姿態，你就成為名畫主角了。盼透過稻草裝置體驗活動，讓大朋友回味兒時田間曬稻草的清香，小朋友開心玩樂，藉此體驗爸媽的童年時光，這也是種文化的傳承。

而主體稻草屋佈展過程中，也吸引了新瓦屋周邊居民圍觀，還有長輩反應現在很難看得到稻草屋，其中大型稻草捲每捲重達300公斤，由卡爾國際實驗教育中學30多位師生合力協助完成，是青少年難得參與的一項體驗，也提醒民眾體驗時注意自身安全並愛惜稻草裝置品，讓更多人都能觀賞。

文化局表示，「稻草環境裝置展」也結合學習單進行，讓小朋友了解「取之於大地，用之於大地」的精神，學習單可至文化局服務台、新瓦屋服務台或園區內店家索取，完成學習單填答及線上問卷後，可至新瓦屋14號(藝起玩美術)兌換限量推廣品1份。