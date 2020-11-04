石門水庫今年沒滿過 桃園市15口備用水井單日供6300頓

今年無颱風過境石門水庫至今沒滿庫，蓄水量剩不到一半，桃園市單日用水量達120萬頓，既農業停灌後市府規畫放流水給廠商、埤塘水給水公司，市長鄭文燦今再到龜山區公所視察備用水井，他說全市15口水井每日可供應6360頓，若缺水加劇可搭配Qwater淨水設備，將地下水淨化成可飲用水。

鄭文燦說，石門水庫水量剩下一半得撐到明年6月，除農地停灌外這2天也做3項演練，包括水資源中心8萬公噸放流水提供民眾、廠商使用，再來是埤塘用水反向經大圳供給自來水廠，最後是使用地下水，市府於2016年完成15口備用水井，工業區則有65口，預計全數將使用。

桃園市府水務局指出，15口備用水井在各區公所將設置600個取水點、98輛水車，單日1口約可提供500頓用水，若15全用上單日約可提供6360頓用水，地下水僅能當作沖廁、洗掃與澆灌次用，不過搭配經濟部水利署的移動式緊急淨水設備（Qwater），就可以立刻做水質淨化。

經濟部水利署表示，Qwater設備是透過兩層薄膜過濾、紫外線燈管殺菌，地下水淨化後水質的酸鹼、導電度、濁度及有機碳與鐵質，可符合飲用標準，現預計桃園、新竹各設置2部，未來若缺水燈號轉為紅燈，缺水情狀加劇時就能搭配設備淨化成飲用水。

今天演練過程，由龜山區公所設好地下水取水點，讓民眾、消防水車直接從水龍頭取水，同步設置Qwater設備淨化成可飲用水，鄭文燦也當場試喝淨化後的地下水，並大讚口感「滿甜的」，本來澆花洗車的地下水，變成可飲用水，萬一進入第三階段限水，仍有合格飲用水可提供民眾。

經濟部水利署長賴建信表示，石門水庫1年要蓄滿4次才能供給大桃園地區用水，但今年1月至今，石門水庫從來沒滿庫過，7月13日起就開水情調度會議，不過現已進入枯水期，一直持續到明年6月。