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後龍國中占民地逾一甲子 苗縣府允諾朝徵收努力

聯合報 / 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗縣後龍國中占用民地，學校沒有運動場。記者范榮達／攝影
苗栗縣後龍國中占用民地，學校沒有運動場。記者范榮達／攝影

苗栗縣後龍國中占有民地2373坪，占校地面積約29%，校方騰空土地，但因沒有完整繼承系統表，縣府不能價購或承租，地主主張權益形成僵局，縣長徐耀昌今天答覆縣議員劉順松質詢時回應，縣府依法行政，內政部教育部等單位同意，責無旁貸啟動徵收程序。

縣議會定期會今天總質詢議程，地主及後龍鎮百姓公管理委員等多人到議會旁聽，並拿出「關心學子重受教權」、「60年的校地1次要改正」，及「上體育課沒操場？不要讓孩子受委屈！」等標語，劉順松說，後龍國中校園占用民地，慈濟基金會援建校舍及圖書館去年啟用後，地主要求拆除校舍，返還土地或價購、徵收。

劉順松指出，後龍國中占用私有地2373坪，校方騰空房舍等設施，以致目前沒有運動場，田徑隊、棒球隊必須借場地訓練，後龍百姓公熱心要協助解決校地，但無法突破，另一方面地主要主張權益，他憂心會採取更激烈的封路等做法，縣府應設法盡快解決。

縣府教育處長邱廷岳說，縣府努力過承租或價購模式，甚至提存1.2億元的價購金，希望解決後龍國中私有地問題，但都卡在41名原始地主繼承人，有些聯絡不到人，沒有完整的繼承系統，承租或價購都胎死腹中，徵收是可行之道，但前提必須內政部等單位點頭。

劉順松認為目前徵收是依市價，單價7萬元計算，2373坪需1.6億多元，縣府財政吃緊，後龍國中校地問題有急迫性，應列為優先處理；徐耀昌答覆強調「依法行政」，內政部、教育部等單位如果同意，縣府將盡快啟動徵收等程序，解決懸宕多年的問題。

苗栗縣議員劉順松今天質詢後龍國中占用民地問題，地方人士到場旁聽關心。記者范榮達／攝影
苗栗縣議員劉順松今天質詢後龍國中占用民地問題，地方人士到場旁聽關心。記者范榮達／攝影
苗栗縣議員劉順松今天質詢後龍國中占用民地問題，地方人士到場旁聽關心。記者范榮達／攝影
苗栗縣議員劉順松今天質詢後龍國中占用民地問題，地方人士到場旁聽關心。記者范榮達／攝影

內政部 徐耀昌 教育部

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