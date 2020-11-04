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防病毒與過敏原 鄭文燦加強宣導民眾戴上口罩

聯合報 / 記者張裕珍／桃園即時報導
市長鄭文燦今天要求相關局處加強宣導戴口罩，提醒民眾配合防疫。記者張裕珍／攝影
市長鄭文燦今天要求相關局處加強宣導戴口罩，提醒民眾配合防疫。記者張裕珍／攝影

新冠肺炎疫情仍在全球延燒， 全球確診數達4701萬餘例，我國累計567例確診，其中桃園市占了69例，雖然我國許久未見本土案例，但隨著流感流行期到來，市府衛生局長王文彥強調戴口罩重要性，「一個口罩有三個功用」，可防新冠肺炎與流感病毒，也可防塵蟎等過敏原，市長鄭文燦也要求相關局處加強宣導，提醒民眾配合防疫。

王文彥說，由於我國疫情趨緩，包括棒球賽等大型活動在近月陸續恢復辦理，但也發現不少民眾入場雖有戴上口罩，但入場之後往往「扒掉口罩」，他認為新冠肺炎疫情仍在國外延燒，加上正逢流感流行期，戴上口罩可一次防兩個病毒，也能防過敏原。

王認為，戴口罩等宣導版面仍不能少，希望各局處辦理大型活動，能持續運用宣導版面鼓勵民眾戴上口罩，如此一來會更安全。

鄭文燦也認同，表示桃園是入境台灣的第一個城市，理論風險較高，尤其全球都還在流行新冠肺炎，即便台灣已經許久沒有本土案例，「還是要提高警覺多戴口罩」，同時抗新冠肺炎與流感，要求比照先前在商圈擺放的看板重新製作，也可製作宣導圖片，透過LINE轉貼分享，提醒民眾多注意。

至於，登革熱疫情近日在桃園又新增1起本土案例，桃園市迄今累計21例本土登革熱病例，市府衛生局與環保局已著手在龜山迴龍地區3個里，加強環境消毒與及孳生源清除外，王文彥也從病毒基因序列推估，疫情從桃園傳到新北之後，又反咬至桃園，目前包括新北三峽與林口以及龜山迴龍等北桃交界，登革熱疫情都還未解除，值得注意。

鄭文燦也提醒，先前爆發登革熱疫情的三峽山區雖然號稱封閉，還是有人前往，桃園感染案例多為採竹筍、批竹筍而來，也提醒民眾盡量不要前往熱區，要做好防蚊工作。

市長鄭文燦今天要求相關局處加強宣導戴口罩，可重新製作各項宣導版面與圖片。記者張裕珍／攝影
市長鄭文燦今天要求相關局處加強宣導戴口罩，可重新製作各項宣導版面與圖片。記者張裕珍／攝影

新冠肺炎 口罩 疫情

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