聯新國際醫院推雁行計畫雙向轉診 篩檢治療防治C肝

癌症蟬聯國人十大死因榜首37年，而肝癌為癌症死因第二位。肝炎若未妥善治療，經年累月恐演變為肝硬化或肝癌。政府致力肝炎預防與治療，希望在2025年將C型肝炎從台灣完全消除。聯新國際醫院配合健保署北區業務組推動「雁行專案計畫」，強化水平與垂直的醫療資源整合，透過分級醫療與雙向轉診，從篩檢到治療，幫助民眾獲得最完善的C肝防治。

中壢區47歲陳女士健檢時診斷出C型肝炎，診所醫師透過雁行計畫轉診制度，幫陳女士在「電子轉診平台」預約掛號，轉診到聯新國際醫院。日前陳女士完成C肝治療並已轉診回原診所，健康狀況大幅改善，後續每3個月到半年再定期追蹤病情。

聯新國際醫院醫療一部副部長暨腸胃肝膽科主治醫師徐偉倫表示，C肝治療需評估肝腎臟功能，除了抽血檢查外，醫師可透過「健保醫療資訊雲端查詢系統」線上查詢病人的病史、影像檢查資料與用藥情形，避免重複用藥，降低藥物交互作用的風險，對於選擇用藥有相當大助益。此外，雁行計畫提供全方位醫療照護，陳女士在檢查時發現有胃潰瘍引起貧血，因此協助轉診到住家附近診所治療腸胃及貧血問題。

診所院長，同時是南桃園社區醫療群召集人的醫師林浩健指出，C肝治療藥物需由消化系肝膽腸胃科醫師開立處方，民眾可以就近在厝邊診所或衛生所做篩檢，如果需要治療再轉診到適當的院所就醫。他說，最近民眾施打流感疫苗踴躍，建議也可以順便做C肝篩檢。

徐偉倫指出，今年受到新冠肺炎疫情影響，C肝篩檢與治療的人數較去年下滑。他說，政府今年擴大C肝免費篩檢年齡為45至79歲終身一次，並且將口服用藥放寬納入健保給付。全口服C肝新藥幾乎沒有副作用，治癒率超過98%，建議民眾應該把握機會，積極接受篩檢。

健保署北區業務組專委陳輝發表示，為落實分級醫療，北區自2018年首推雁行計畫，加強大醫院與社區院所合作並提升基層照護能力，已有12群雁行團隊，合作院所家數878家，今年1至8月穩定病人轉診至基層診所達1萬2千人為全國第1。

聯新醫院發展社區共同照護門診，結合健保署雲端資訊查詢系統開發「社區健康照護網平台」，使民眾轉診醫療照護不中斷，累計下轉基層診所有1800人次，居大桃園區域醫院第一，另配合國家消滅C肝政策，今年肺炎疫情後第3季C肝收案人數較去年增加3成，盼藉由聯新雁行團隊齊心合作，讓C肝早期發現治療。