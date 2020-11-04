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客雅溪水岸步道啟用 猛男消防員組隊開跑好養眼

聯合報 / 記者王駿杰／新竹即時報導
消防局香山分隊「猛男消防員」今組隊慢跑，大讚「跑一圈步道，熱身剛剛好。」圖／新竹市政府提供
消防局香山分隊「猛男消防員」今組隊慢跑，大讚「跑一圈步道，熱身剛剛好。」圖／新竹市政府提供

客雅溪是貫穿新竹市區的重要河川，過去周邊沒有人行步道，居民只能走在馬路上，市府規畫在河岸兩側設置人行步道，並向二河局爭取經費施作，於今天完工啟用，並串聯已完工的竹香南、北路逾2公里人行步道，形成總長5.6公里環河步道，鄰近的消防局香山分隊「猛男消防員」今組隊慢跑，大讚「跑一圈步道，熱身剛剛好。」

市長林智堅表示，市府規畫設置客雅溪沿岸人行步道，分期施做，今天的「客雅溪水防道路新建工程」是最後一塊拼圖，完工後能讓河岸環境更安全又明亮。由於步道位置正好處於水利署第二河川局所轄河川公地上，感謝水利署支持，中央地方協力打造基礎建設。

工務處指出，這次改善工程範圍東起自和平橋（經國路三段），西止於福樹橋北側（福樹街），工程全長約3.2公里，串聯已完成的竹香南、北路人行步道，完成總長5.6公里環河步道，沿途更增設照明燈具、防護欄杆、涼亭休憩區、橋上人行道，不只提供民眾、學童安全回家的道路，也提供優質的運動休憩場所。

「客雅溪人行步道建設三部曲」完工後將造福沿岸北區、香山區11個里、超過3萬5千人。虎林里長黃郁淳說，以前虎林國中、小學生上下課常人車爭道，現在人行步道還有串聯旁邊巷弄，讓學生上下課更安心。改造後的人行步道很受歡迎 ，不分時間總是有許多居民在此運動。

市府規畫在客雅溪兩側設置人行步道，並向二河局爭取經費施作，於今天完工啟用。圖／新竹市政府提供
市府規畫在客雅溪兩側設置人行步道，並向二河局爭取經費施作，於今天完工啟用。圖／新竹市政府提供
消防局香山分隊「猛男消防員」今組隊慢跑，大讚「跑一圈步道，熱身剛剛好。」圖／新竹市政府提供
消防局香山分隊「猛男消防員」今組隊慢跑，大讚「跑一圈步道，熱身剛剛好。」圖／新竹市政府提供

人行道 水利署 新竹

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