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影／小鎮醫師扮「控糖高手」 苗栗2診所連8年獲卓越獎
衛生福利部中央健保署公告108年度糖尿病品質卓越獎及進步獎獲獎單位，苗栗縣詹求孚、祥安及劉樵霖診所獲糖尿病品質卓越獎、大千綜合醫院及通霄光田醫院獲糖尿病品質進步獎，苗栗縣長徐耀昌上午表揚獲獎的糖尿病績優醫療院所，肯定醫護團隊守護鄉親健康，也勉勵大家持續扮演「控糖高手」協助守護病友。
苗栗縣衛生局指出，去年苗栗縣糖尿病照護率達73.6％，有近1萬8000人接受糖尿病共同照護網的醫療院所照護，今年苗栗市心安、彭內科診所也加入照護醫療團隊，累計全縣共42家糖尿病共照網醫療單位，包括11家醫院、28家診所和3個鄉鎮衛生所；依統計糖尿病友加入共同照護網後，可獲更完善醫療照顧，比起未加入的病友，死亡率下降約40％、截肢率也下降50％，生活品質相對改善許多。
衛生局長張蕊仙表示，108年糖尿病照護品質評核，縣內獲品質卓越獎的詹求孚、祥安診所已連續8年獲獎，劉樵霖診所也連3年獲獎；今年大千綜合醫院與通霄光田醫院雙雙獲品質進步獎。11月14日是世界糖尿病日，此刻特別提醒病友重視「控糖321」新觀念，包括「血糖監控3指標」監測飯前及飯後血糖、糖化血色素；「腎臟功能2注意」監測微蛋白尿及檢測腎絲球過濾率；「心衰預防1定要」早期控制三高，預防心衰竭合併症，藉由控糖321相關指標做好健康自我保護，
祥安診所謝其俊醫師受訪指出，糖尿病盛行率約10％，估計縣內患者約有5、6萬人，由於老年人口增加，飲食習慣改變及個別體質差異等因素，糖尿病患者愈來愈多，且有年輕化趨勢，建議病友配合醫療院所的照護規範，兼顧健康的生活型態及均衡飲食，養成良好運動習慣、注意監控體重等，前端做好醫療保健，不但生活健康自在，相對也能減少後端耗費龐大的醫療資源。
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