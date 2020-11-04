桃園埤塘的第一次！1-4號埤塘反送水到大湳淨水場

水情吃緊，經濟部水利署北區水資源局超前部署，斥資900萬元運用桃園區1-4號埤塘進行反向供水任務，水利署長賴建信、桃園市長鄭文燦等人今天到場視察，確認埤塘1天24小時可供5千公噸，透過桃園大圳送水到1.9公里外的大湳淨水場，北水局也整備南區的社子1A池、員林8池走石門大圳到平鎮淨水場，年底前將陸續加入供水行列。

桃園1-4號埤塘位於桃園區國際路上，滿水池可達22萬公噸，目前水量約落在14.5萬公噸，北水局課長蔡秉儒說，台灣近年豐、枯水期雨量差異懸殊，去年即著手展開活化埤塘作業，主要篩選距離大圳2公里以內且可反送回淨水場取水口上游的埤塘，擇定1-4號埤塘建置管線、抽水馬達與浮台，10月底完成測試與水質檢測無虞，今起供水。

賴建信與鄭文燦等人了解埤塘反送供水情形，賴說，桃園實施第一階段夜間減壓供水，每天約節水6萬公噸，1-4號埤塘則有22萬公噸，每天節水量是該座埤塘的4分之1左右，顯見善用埤塘資源的重要性，另2池反送水作業將分別在11月底與12月中啟動。

鄭文燦表示，石門水庫蓄水率目前仍跌破5成，要撐到明年豐水期「至少還要撐八個月時間」，市府與中央各單位攜手各項節水與整備措施「跟時間賽跑」，期間將遭遇明年一期春耕用水問題，也希望農田水利署能超前部署，讓農民可以提前因應。

鄭文燦也提到，埤塘反送水至淨水場，過去都是用水備援方案，這次是第一次啟動，由於節水效果有限，運用各種智慧用水概念，可讓水資源運用更具備效益。