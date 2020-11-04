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竹市兒童書展開展開跑　周六還有兒童小小攤主活動

聯合報 / 記者王駿杰／新竹即時報導
新竹市文化局即日起於動物園分館接續推出「我想和你交朋友」主題書展，延伸前兩季以孩童本質出發的好奇心、想像力兩大主軸，第三季以「群體生活」為主題開展。圖／新竹市政府提供
新竹市文化局即日起於動物園分館接續推出「我想和你交朋友」主題書展，延伸前兩季以孩童本質出發的好奇心、想像力兩大主軸，第三季以「群體生活」為主題開展。圖／新竹市政府提供

繼「每天都是第一天」及「飛，是怎麼一回事」兩場主題書展迴響熱烈，新竹文化局即日起於動物園分館接續推出「我想和你交朋友」主題書展，延伸前兩季以孩童本質出發的好奇心、想像力兩大主軸，第三季以「群體生活」為主題開展，本周六（7日）也將在新竹公園舉辦「閱野書集」，邀孩童們擔任小小攤主分享閱讀經驗。

市長林智堅說，市府每年都會推出不同主題的多元閱讀活動，透過閱讀、DIY課程、走讀城市、知識講座與親子互動等多元體驗，讓孩童愛上閱讀，喜歡閱讀。

文化局長黃竫蕙指出，本次展出的四大類精選讀物「同理」、「陪伴」、「反省」、「分享」讓讀者從各個角度理解團體生活，開拓對於世界的視野。

「世界啊，請讓我靜一靜」以明暗顏色的對比及反差，描述主角心中的寧靜與同伴們的嬉鬧玩耍，以一句話語讓所有人靜下心來，一同進入閱讀的國度；「達海爺爺的木雕」以文化傳承為使命，透過木雕作品與部落故事，帶領讀者對於不同族群間產生更多的共鳴與關懷；「遺失的靈魂」透過低彩度的粉刷筆調，以問句方式不斷提醒讀者，時時反觀自身，並放慢腳步，感受生活。「雪是誰的？」改編經典劇作智者納坦(Nathan der Weise)，透過不同國籍孩童的提問，開啟對他者的理解，全書充滿哲思與溫柔話語。

「閱野書集」將邀請孩童們擔任小小攤主，帶來陪伴成長的書籍與物件，在分享的過程中，培養孩童自信心與面對人群的勇氣。同時邀集瓦當人文書屋、朗朗小書房、亮語文創等團體，讓民眾重新認識新竹。此外，長期推廣歐洲繪本的童里繪本洋行則會帶來許多精美外語圖文書，提供不同的閱讀體驗。

黃竫蕙說，「閱野書集」於7日上午10點30分，用說故事活動揭開序幕，《邦邦喬喬要回家》係由新竹市文化局出版之繪本，述說臺灣珍稀的霜毛蝙蝠的尋根之路，讓市民大眾與孩童認識親近屬於新竹特有眷村文化與生態地景；11時由玉米雞劇團演出《跟著小豬逛市集》，小豬們將會與攤主、現場參與者互動演出，與孩子們共創美好時光。下午2時邀請親職教育講師陳培瑜，《點亮閱讀的燈：素養導向選書指南》的主題講座，提供家長、教師、學生面對12年國教之閱讀素養應對方式。各式各樣的豐富活動，歡迎市民朋友共襄盛舉。

新竹市文化局即日起於動物園分館接續推出「我想和你交朋友」主題書展，延伸前兩季以孩童本質出發的好奇心、想像力兩大主軸，第三季以「群體生活」為主題開展。圖／新竹市政府提供
新竹市文化局即日起於動物園分館接續推出「我想和你交朋友」主題書展，延伸前兩季以孩童本質出發的好奇心、想像力兩大主軸，第三季以「群體生活」為主題開展。圖／新竹市政府提供

新竹 文化局 小豬

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