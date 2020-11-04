少年車禍昏迷62天 家人帶最愛雞排探視突心跳加速

新竹縣一名邱姓少年因嚴重車禍，導致全身內外器官損傷，到院前已意識不清，昏迷指數僅剩3分，醫護人員緊急插管急救，經過開顱、剖腹探查、右腎及脾切除等6次手術，一步步重建受損器官，但仍在昏迷中，直到一天家人帶著他最愛的雞排去會客，竟讓昏迷的他突然心跳加速，並一點點恢復意識，終於在住院治療近半年後康復出院。

車禍意外發生在去年7月，東元綜合醫院成人加護病房主任謝宗鑫表示，邱姓少年車禍傷勢嚴重，檢傷發現硬腦膜下積水、氣胸，脾、右腎、肝撕裂傷、腹腔骨折內出血與膀胱動脈出血，緊急處置後送住加護病房。

一般外科醫師高義智也說，邱姓少年治療期間進出手術房6次，歷經開顱、剖腹探查、右腎及脾切除、肝臟修復、右鎖骨與右股骨復位固定、雙側內髂動脈行栓塞術止血、腸造瘻與膿瘍擴創與上顎島瓣口腔重建手術；從昏迷到清醒過程行升壓劑、酸中毒、導管洗腎治療及垂足板矯正復健，全身受損器官只能一步步重建。

「62個與死神拔河的日子！」加護病房護理師回想搶命過程仍餘悸猶存，邱姓少年整整昏迷62天，卻在某天會客時，因邱姓少年的哥哥一句「弟弟，我要吃了你最愛的雞排！」讓昏迷的弟弟竟開始心跳加速，彷彿奇蹟般的一點點恢復意識，生命跡象也逐漸穩定，而治療期間一家人也錄下加油語句重複播放，互相扶持的氛圍令人動容。

歷經半年住院治療，邱姓少年順利在去年底出院跨年，邱姓少年近日也特地帶著蛋糕重回醫院，感謝過去搶救性命、鼓勵自己康復的醫護人員，讓醫護人員感嘆日日夜夜的奮鬥相當值得，也鼓勵更多正在與生命拔河的勇士。