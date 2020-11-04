新竹人告別單身看這裡 坐上小船遊湖聯誼去5日開始報名

新竹縣青年事務中心推出最新一期的聯誼活動，這次將在峨眉湖舉辦男女青年聯誼活動，將開放20歲以上、45歲以下的男女各40名，一同坐上遊湖船觸動愛意，還安排一同用餐品嘗在地特色美食，以及體驗客家手作DIY，要讓單身的朋友在今年聖誕節不再孤單。

青年事務中心指出，為了讓平時工作忙碌沒機會認識異性的單身朋友能有接觸異性的機會，中心至今已舉辦4場單身聯誼活動，據統計下來，每場配對成功比率約15%，成功速配達42對，算是相當不錯的成績。

聯誼活動舉辦至今也已經傳出好消息，即將有一對男女即將步入婚姻階段，正在籌辦婚禮，為了替他們表示祝賀，縣府更決定邀請他們參加新竹縣的「縣民集團婚禮」。

縣長楊文科表示，為照顧本縣青年，他上任後成立青年事務中心，除了舉辦單身聯誼活動，讓忙於職場的青年，有更多認識新朋友機會，也推動青年首購族自住房屋稅1％、圓夢貸款200萬元，以及成立SBIR專案辦公室，協助中小企業圓夢。