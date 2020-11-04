快訊

美民主黨搶下1席共和黨參院席次！再奪3席就變天

膠著！拜登領先川普 選舉人票192：114暫居上

聽新聞
test
0:00 / 0:00

新竹人告別單身看這裡 坐上小船遊湖聯誼去5日開始報名

聯合報 / 記者巫鴻瑋／新竹即時報導
青年事務中心將在峨眉湖辦單身聯誼活動，希望讓單身朋友在聖誕節前找到心儀對象。記者巫鴻瑋／攝影
青年事務中心將在峨眉湖辦單身聯誼活動，希望讓單身朋友在聖誕節前找到心儀對象。記者巫鴻瑋／攝影

新竹青年事務中心推出最新一期的聯誼活動，這次將在峨眉湖舉辦男女青年聯誼活動，將開放20歲以上、45歲以下的男女各40名，一同坐上遊湖船觸動愛意，還安排一同用餐品嘗在地特色美食，以及體驗客家手作DIY，要讓單身的朋友在今年聖誕節不再孤單。

青年事務中心指出，為了讓平時工作忙碌沒機會認識異性的單身朋友能有接觸異性的機會，中心至今已舉辦4場單身聯誼活動，據統計下來，每場配對成功比率約15%，成功速配達42對，算是相當不錯的成績。

聯誼活動舉辦至今也已經傳出好消息，即將有一對男女即將步入婚姻階段，正在籌辦婚禮，為了替他們表示祝賀，縣府更決定邀請他們參加新竹縣的「縣民集團婚禮」。

縣長楊文科表示，為照顧本縣青年，他上任後成立青年事務中心，除了舉辦單身聯誼活動，讓忙於職場的青年，有更多認識新朋友機會，也推動青年首購族自住房屋稅1％、圓夢貸款200萬元，以及成立SBIR專案辦公室，協助中小企業圓夢。

青年事務中心主任田永元則說明單身活動辦法，此場「水漾青春、眉來眼趣」單身聯誼活動，將於12月5日在新竹縣峨眉十二寮舉行，報名將在11月5日中午12點於青年事務中心臉書粉絲專頁開放報名，限定名額男女各40名，只要居住、工作或就學在「新竹縣」，就有報名資格。

青年事務中心將在峨眉湖辦單身聯誼活動，希望讓單身朋友在聖誕節前找到心儀對象。記者巫鴻瑋／攝影
青年事務中心將在峨眉湖辦單身聯誼活動，希望讓單身朋友在聖誕節前找到心儀對象。記者巫鴻瑋／攝影

青年 單身聯誼活動 新竹

延伸閱讀

影／新竹男大生拋物線丟扔貓 校方：送校規懲處

新竹萬聖夜大遊行擠爆市府 林智堅化身瑪利歐踩街

高爾宣將到竹北水圳公園開唱 還有新竹攻城獅見面會

新竹1歲男童好奇爬窗 4樓直墜中庭地面顱內出血

相關新聞

新竹人告別單身看這裡 坐上小船遊湖聯誼去5日開始報名

新竹縣青年事務中心推出最新一期的聯誼活動，這次將在峨眉湖舉辦男女青年聯誼活動，將開放20歲以上、45歲以下的男女各40名...

苗栗風真透兩起異物纏電線意外 造成火車延誤及停電

東北風強勁，中央氣象局發布強風警報，苗栗地區連日來易有9到10級強陣風，因此發生2件異物侵入台灣鐵路局電車線，及台灣電力...

少年車禍昏迷62天 家人帶最愛雞排探視突心跳加速

新竹縣一名邱姓少年因嚴重車禍，導致全身內外器官損傷，到院前已意識不清，昏迷指數僅剩3分，醫護人員緊急插管急救，經過開顱、...

苗栗首創「苗栗盡靚」客語日曆 即起開放各界下載印製

苗栗縣政府文化觀光局為發揚客家文化設計的「苗栗盡靚」客語日曆，即日起上線提供各界下載、印製，期盼與民眾一同打造「客家就係...

桃園市經國國中門口設穿越道 年底完工

桃園市經國國中位於桃園區經國路上，上下班時交通流量大，學童上下學需繞行兩側的南平路及天祥七街口穿越經國路，相當不便，還有...

苗市營養午餐 明年公私立都補助

苗栗市國中、小營養午餐補助，原本限定公立學校，全市唯一的私立建臺高中國中部被排除在外，部分家長向聯合報系投訴質疑同樣市民...

台灣燈會交通引關注 竹市：有周詳措施

2021年台灣燈會將在新竹市舉辦，市府昨到議會專案報告，燈會為明年2月26日至3月7日，因市區腹地不夠寬廣，交通問題引起...

林口交流道科技執法 首日812件

桃園市龜山、新北交界的國道1號林口交流道北上匝道入口，上下班尖峰時段車流量大，且部分用路人違規造成堵塞，桃園市交通局在路...

影／銅鑼小旅行4梯次首度推出 帶大家認識小鎮之美

苗栗縣銅鑼鄉的杭菊逐漸進入產季，銅鑼鄉公所、銅鑼觀光產業協會今年安排「杭菊田野秋旅」小旅行，要帶領遊客走訪歷史建築「重光...

癮君子注意！5日起在桃園超商等店前抽菸 最高罰1萬

桃園市政府將於今年11月5日起針對公告為禁菸場所的連鎖便利商店、咖啡店及速食店之騎樓及庇廊開始執法，提醒癮君子切勿在禁菸...

苗栗要醫學中心如空中樓閣？ 衛生局：2家接觸研議中

苗栗縣衛生醫療健康園區（原遠雄健康生活園區）BOT案招商，2年5次流標，縣府衛生局長張蕊仙今天答覆縣議員宋國鼎質詢，透露...

竹市設台灣豬標章諮詢窗口 協助商家申辦標章

因應明年元月開放美國豬肉進口，新竹市政府為維護民眾健康及消費者權益，將推動竹市相關業者落實食安及食材來源標示，於市府產業...

熱門新聞

南紡購物中心2館耶誕營運 快來看有哪些品牌進駐

彰化不要再怨沒百貨公司 接連3個大型商場有「影」了

金門有「大蛇王」出沒？ 網友曝巨蛇照民眾心驚驚

承包商竟把戰地史蹟拆了！ 金門縣府急滅火表嚴懲

浩天宮「大庄媽」萬人進香團 徒步百里今晚抵北港

住屏東產婦遊基隆產女 基市府：出生地就是基隆市

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。