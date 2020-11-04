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苗栗風真透兩起異物纏電線意外 造成火車延誤及停電

聯合報 / 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗市嘉福街、華清街附近電線因金屬彩帶纏繞，昨天深夜到今天凌晨2度停電。圖／苗栗市民代表曾秋桃提供
苗栗市嘉福街、華清街附近電線因金屬彩帶纏繞，昨天深夜到今天凌晨2度停電。圖／苗栗市民代表曾秋桃提供

東北風強勁，中央氣象局發布強風警報，苗栗地區連日來易有9到10級強陣風，因此發生2件異物侵入台灣鐵路局電車線，及台灣電力公司電線，分別造成列車延誤及停電意外。

第一起發生在台鐵苗栗車站、三義車站間，昨天下午4點27分發現有塑膠袋卡在電車線，南下、北上列車都受影響，有延誤情形，台鐵排除狀況，昨天晚間6點恢復正常。

另一起在昨天深夜11點55分左右在苗栗市嘉福街、華清街附近，福星里長鄧兆詩聽到爆炸聲後停電，打電話通報台電，台電人員搶修，今天凌晨零點32分左右送電，未料，20多分後又發生更大爆炸聲後又停電，台電再度趕到現場，發現是金屬彩帶因風大，被吹起纏繞電線造成短路，排除後今天凌晨1點27分恢復供電。

停電 台電

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