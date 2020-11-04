苗栗首創「苗栗盡靚」客語日曆 即起開放各界下載印製

苗栗縣政府文化觀光局為發揚客家文化設計的「苗栗盡靚」客語日曆，即日起上線提供各界下載、印製，期盼與民眾一同打造「客家就係生活，生活就係客家」的苗栗。

文觀局客家事務科指出，苗栗縣為客家大縣，將客語融入日常生活，在新年度即將來臨之際，縣府特別首創將客語結合日曆，編印「苗栗盡靚」的客語日曆，並製作民間版本供各界下載印製。

苗栗縣長徐耀昌指出，客語為國家語言之一，縣府致力推動客家事務，努力營造客語友善環境，「106-107年推動客語整體發展」及「108年推動客語為通行語」執行成效都獲客委會評核優等佳績，各獲500萬元獎勵金，全國「打頭名」；為讓客語融入生活，走進家庭，縣府今年編印「110年客語日曆」數位版及紙本，透過日曆上每天一句客家俗諺語搭配客語拼音及釋義，希望 讓民眾在生活中學習客語，提升客語使用率。