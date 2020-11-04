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苗栗首創「苗栗盡靚」客語日曆 即起開放各界下載印製
苗栗縣政府文化觀光局為發揚客家文化設計的「苗栗盡靚」客語日曆，即日起上線提供各界下載、印製，期盼與民眾一同打造「客家就係生活，生活就係客家」的苗栗。
文觀局客家事務科指出，苗栗縣為客家大縣，將客語融入日常生活，在新年度即將來臨之際，縣府特別首創將客語結合日曆，編印「苗栗盡靚」的客語日曆，並製作民間版本供各界下載印製。
苗栗縣長徐耀昌指出，客語為國家語言之一，縣府致力推動客家事務，努力營造客語友善環境，「106-107年推動客語整體發展」及「108年推動客語為通行語」執行成效都獲客委會評核優等佳績，各獲500萬元獎勵金，全國「打頭名」；為讓客語融入生活，走進家庭，縣府今年編印「110年客語日曆」數位版及紙本，透過日曆上每天一句客家俗諺語搭配客語拼音及釋義，希望 讓民眾在生活中學習客語，提升客語使用率。
文化觀光局長林彥甫表示，為讓民間企業協助推動客語，特地製作民間版本，在掛版上留白處填上公司行號名稱即可印製，下載網址為文化觀光局官網https://www.mlc.gov.tw/(便民服務/表單下載)，歡迎各界自由下載印製，共下推展與傳承客語。
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