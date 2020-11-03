歐洲在台商務協會今舉行永續領袖會議 與桃園簽署MOU

桃園市長鄭文燦今受邀出席歐洲在台商務協會（ECCT）舉辦的永續領袖會議暨午餐會，分享桃園發展優勢及城市治理經驗。雙方於會中針對貿易投資、生態物流、綠色供應鏈及產業升級策略簽署合作備忘錄（MOU），建立更緊密的合作關係。

鄭文燦表示，桃園是國門之都，國家級的桃園航空城計畫帶動機場周邊發展，「亞洲．矽谷」計畫整合5G、物聯網等高端科技創新能量，桃園目前著手推動7大產業專區，發展低汙染、低耗能、低用水及高附加價值的三低一高產業聚落。

鄭文燦說，桃園將永續發展目標（SDGs）落實到城市治理，是全球第17個主動發表自願檢視報告（VLR）的城市，以綠色運具為例，桃園也是全台第一個試辦GoShare共享電動機車的城市，市民換購和新購電動機車的數量也是六都中最多。

歐洲商會理事長尹容則表示，桃園工業聚落完整且規畫良好，非常適合各種產業發展，值得一提的是，法商威立雅集團與桃園的旭富製藥合資成立新公司「法蘭摩沙」選擇落腳桃園觀音，聚焦「創新循環經濟新技術」。

另外，回收製藥產業生產藥品及原料所使用溶劑，預期未來每年產能可達1萬5千公噸，是台法在循環經濟議題上成功的合作典範。另外，家樂福也在會中表示，有意加碼投資桃園加強永續採購。

鄭文燦說，桃園市民卡發卡數164萬張，全國第一，多卡合一、一卡多用，包含交通票證、電子錢包與圖書借閱功能，歐洲商會會員、員工居住在桃園，皆可以用居留證取得市民卡。

鄭文燦提及，桃園在疫情爆發之初即超前部署，成為安全的投資環境，後疫情時代更積極促進經濟振興及產業升級，台商回流總投資額高達7885億元，桃園就佔了29%，投資額超過2300億元，創造超過兩萬個工作機會，歡迎歐商來桃園投資。