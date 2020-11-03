阿公阿婆AI機器人初體驗 竹縣青年中心辦創生體驗營

新竹縣政府青年事務中心與依德電子共同合作培訓30名「AI種子教師」，今天下午種子教師們特別到竹東舉辦「竹青創生AI親子體驗社區營隊活動」，現場參加的許多阿公阿婆都帶著孫兒一同參加，更是第一次使用互動機器人，老人家直呼「科技發展太快了」。

竹青創生AI親子體驗社區營隊活動讓民眾能動手製作「五色鳥掃地機器人」，利用簡單的電子裝置加上紙板、毛刷，就成為有趣又有用的清潔小道具，現場也讓縣府與企業合作開發的機器人凱比與民眾互動，讓不少阿公阿婆直呼有趣，機器人不只能解決問題，還會說笑都人開心。

縣長楊文科表示，縣府對長輩的照顧除了發放敬老福利津貼、敬老愛心乘車卡、建立社區照顧關懷據點，更強調活到老、學到老。他肯定今天的活動讓青銀共舞、老幼共好，協助解決縣內青年的職涯發展及增進知識技能，也可讓孩童及長者提早學習，未來更從容面對AI時代。

楊文科還指出新竹縣國際AI智慧園區目前正辦理招商，年底前公共工程可望完工，讓新竹縣繼竹科再次引領風潮，邁向新的里程碑。