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阿公阿婆AI機器人初體驗 竹縣青年中心辦創生體驗營

聯合報 / 記者巫鴻瑋／新竹即時報導
新竹縣長楊文科（中著西裝早）與參加社區活動的民眾一同參與掃地機製作，直呼很有趣。記者巫鴻瑋／攝影
新竹縣長楊文科（中著西裝早）與參加社區活動的民眾一同參與掃地機製作，直呼很有趣。記者巫鴻瑋／攝影

新竹縣政府青年事務中心與依德電子共同合作培訓30名「AI種子教師」，今天下午種子教師們特別到竹東舉辦「竹青創生AI親子體驗社區營隊活動」，現場參加的許多阿公阿婆都帶著孫兒一同參加，更是第一次使用互動機器人，老人家直呼「科技發展太快了」。

竹青創生AI親子體驗社區營隊活動讓民眾能動手製作「五色鳥掃地機器人」，利用簡單的電子裝置加上紙板、毛刷，就成為有趣又有用的清潔小道具，現場也讓縣府與企業合作開發的機器人凱比與民眾互動，讓不少阿公阿婆直呼有趣，機器人不只能解決問題，還會說笑都人開心。

縣長楊文科表示，縣府對長輩的照顧除了發放敬老福利津貼、敬老愛心乘車卡、建立社區照顧關懷據點，更強調活到老、學到老。他肯定今天的活動讓青銀共舞、老幼共好，協助解決縣內青年的職涯發展及增進知識技能，也可讓孩童及長者提早學習，未來更從容面對AI時代。

楊文科還指出新竹縣國際AI智慧園區目前正辦理招商，年底前公共工程可望完工，讓新竹縣繼竹科再次引領風潮，邁向新的里程碑。

「竹青創生AI社區推廣活動」還有3場將陸續於峨眉、竹北、北埔登場，藉由青年種子教師的教學熱誠，學以致用走入社區，對象有親子組也有銀髮族，透過動手做的過程，增進科技素養，有興趣民眾都可以上網報名參加。

參加民眾不少都是帶著孫兒一同體驗，增添活動現場親子互動氣氛。記者巫鴻瑋／攝影
參加民眾不少都是帶著孫兒一同體驗，增添活動現場親子互動氣氛。記者巫鴻瑋／攝影
新竹縣長楊文科（左一）與參加社區活動的民眾一同參與掃地機製作，還直呼很有趣。記者巫鴻瑋／攝影
新竹縣長楊文科（左一）與參加社區活動的民眾一同參與掃地機製作，還直呼很有趣。記者巫鴻瑋／攝影

AI 新竹 親子

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