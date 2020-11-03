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影／銅鑼小旅行4梯次首度推出 帶大家認識小鎮之美

聯合報 / 記者胡蓬生／苗栗即時報導
苗栗縣銅鑼鄉的杭菊已漸進入產期。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣銅鑼鄉的杭菊已漸進入產期。記者胡蓬生／攝影

苗栗縣銅鑼鄉的杭菊逐漸進入產季，銅鑼鄉公所、銅鑼觀光產業協會今年安排「杭菊田野秋旅」小旅行，要帶領遊客走訪歷史建築「重光診所」等市街景點、品嘗客家美食，以不同方式帶大家認識銅鑼及客家之美。

銅鑼鄉觀光產業協會理事長洪西國指出，今年在杭菊花季安排4場小旅行，日期分別是11月18、21、22及24日，時間為下午2點到4點，帶領遊客走訪銅鑼國小、銅鑼市場、火車站及重光診所、涵洞沿線的市街及人文景點，也會到菊花田與農民互動，參觀菊花的摘芯栽培方式、體驗茶席，以在地人步伐帶遊客走入銅鑼小鎮的生活與人文，穿梭杭菊與田間小徑間，感受銅鑼之美。

他指出，銅鑼鄉觀光產業協會目前有32家業者參與，提供食、宿、遊、購等服務，4梯次小旅行活動可上「好客銅鑼」網頁報名，每人680元，參加者贈送禮袋及多項好禮。

銅鑼鄉每年杭菊盛開的美景，吸引全台各地遊客前來取景；銅鑼鄉農會總幹事曾義孝指出，杭菊已進入花期，全鄉栽培面積近40公頃，農會預定14、15日周休假日舉辦2天杭菊節活動；今年因乾旱缺水影響，九湖台地整體花況不如前兩年，花田也減少，加上輪作關係，花田分散在銅鑼、樟樹、竹森村等地，不過一些不缺水灌溉花田美景依舊，農會也補植波斯菊、太陽花等景觀作物加強賞景功能。

苗栗縣副縣長鄧桂菊(中)、 銅鑼鄉長謝昌年等人推荐「杭菊田野秋旅」小旅行，歡迎大家來感受銅鑼之美。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣副縣長鄧桂菊(中)、 銅鑼鄉長謝昌年等人推荐「杭菊田野秋旅」小旅行，歡迎大家來感受銅鑼之美。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣銅鑼鄉的杭菊已漸進入產期。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣銅鑼鄉的杭菊已漸進入產期。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣銅鑼鄉的杭菊已漸進入產期。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣銅鑼鄉的杭菊已漸進入產期。記者胡蓬生／攝影
銅鑼鄉觀光產業協會將舉辦4梯次小旅行，報名參加者可獲贈禮袋。記者胡蓬生／攝影
銅鑼鄉觀光產業協會將舉辦4梯次小旅行，報名參加者可獲贈禮袋。記者胡蓬生／攝影

花田 客家美食 歷史建築

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