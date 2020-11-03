癮君子注意！5日起在桃園超商等店前抽菸 最高罰1萬

桃園市政府將於今年11月5日起針對公告為禁菸場所的連鎖便利商店、咖啡店及速食店之騎樓及庇廊開始執法，提醒癮君子切勿在禁菸的騎樓或庇廊吸菸，最高將處新台幣1萬元罰鍰。

市府衛生局長王文彥指出，為營造無菸環境，這次與5家連鎖便利商店，包括統一、全家、萊爾富、OK及美廉社等；8家連鎖咖啡店，分別為星巴克、85度C、路易莎、伯朗、丹堤、怡客、cama café和多那之；7家連鎖速食店麥當勞、肯德基、必勝客、摩斯漢堡、達美樂、拿波里與SUBWAY共同推動騎樓及庇廊全面禁菸。

衛生局表示，今年8月起持續動員衛生局（所）稽查人員及志工們向民眾宣導禁菸訊息，並輔導指定公告騎樓及庇廊禁菸的各門市落實張貼禁菸標誌及移除吸菸有關器物，目前已輔導1941家次，但仍有零星民眾在騎樓及庇廊吞雲吐霧，提醒民眾千萬別因自己一時的菸癮，誤觸法規，傷及自己荷包。

衛生局提醒，菸草煙霧含有超過7000種化學物質，其中93種已知會致癌，且吸菸會造成肺癌、慢性阻塞性肺病及心血管疾病等，對菸草說不是在保護自己、朋友和家人，吸菸者可利用桃園市二代戒菸合約醫療院所，或利用戒菸免費專線「0800-636363」，由專人幫助脫離菸癮，亦可上桃園市政府衛生局無菸網站查詢。