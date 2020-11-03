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桃園經國國中校門口將設行人穿越道及機車道 年底完工

聯合報 / 記者陳夢茹／桃園即時報導
市府交通局將在經國國中前設置一處3米寬行人穿越道及一處5米寬機車道，預計年底完工。記者陳夢茹／攝影
市府交通局將在經國國中前設置一處3米寬行人穿越道及一處5米寬機車道，預計年底完工。記者陳夢茹／攝影

桃園市立經國國民中學位於桃園區經國路上，學童上下學需繞行兩側的經國路南平路口及經國路天祥七街口穿越經國路，許多民眾更是直接穿越分隔島。交通局將在學校前設置一處3米寬行人穿越道及一處5米寬機車道，預計年底完工。

經國國中校長林世倡表示，雖然上下學時有導護志工及老師協助學生過馬路，不過南平路經國路口相當複雜，有著多時相號誌，又是接到南崁交流道的主要幹道，號誌燈一等要90秒以上，許多上班族搶快，不等左轉燈就轉向，導致路口險象環生。

林世倡指出，不僅南平路經國路口交通狀況複雜，對經國國中對面社區等民眾來說，若要到經國國中，需到天祥七街過馬路再步行300公尺，或到南平路過馬路再步行120公尺，很多民眾直接跨越分隔島過馬路，將花圃踩出一個個洞，非常危險。

校方自去年開始和市府反映，不過由於路段過短不建議設置紅綠燈便一直擱置，桃園市長鄭文燦今天到學校現勘，指示交通局進行交通微整型，於校方門口開設缺口設置行人穿越道及機車道，滿足學區交通需求。

交通局預計將學校正門出口右側規畫行人穿越道，路口設有行人穿越道按鈕，學校正門口將設置5米寬的機車道，讓家長的機車無須再繞行經國路南平路口進行2次待轉，周一至周五上下學時間配合紅綠燈，平常則閃黃燈，工程預計會在年底前完工。

交通局長劉慶豐表示，經國國中前這兩處缺口開設能解決行人穿越及機車家長接送需求，缺口開設也有考量幹道交通狀況，避免開放一般車輛行駛影響經國路交通，呼籲未來用路人行經經國國中要放慢行駛，注意現地號誌及行人穿越情形。

經國國中校長林世倡指出，許多民眾會直接跨越分隔島過馬路，將花圃踩出一個個洞，非常危險。記者陳夢茹／攝影
經國國中校長林世倡指出，許多民眾會直接跨越分隔島過馬路，將花圃踩出一個個洞，非常危險。記者陳夢茹／攝影

車道 鄭文燦

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