苗栗要醫學中心如空中樓閣？ 衛生局：2家接觸研議中

苗栗縣衛生醫療健康園區（原遠雄健康生活園區）BOT案招商，2年5次流標，縣府衛生局長張蕊仙今天答覆縣議員宋國鼎質詢，透露沒有完全放棄希望，接觸2家醫學中心，拿相關資料研議中。

今天縣議會總質詢議程，宋國鼎指出，苗栗縣政府醫療政策第一箭的醫學中心案，縣民所殷殷期盼，但衛生醫療健康園區BOT案招商，歷經2年努力，5次都乏人問津而流標，勢必面臨財政部推動促參司150萬元補助用完，及國有財產署撥用20.6公頃用地，可能被收回的窘境，衛生局後續因應之道為何？

張蕊仙答覆，縣府一本初衷，就是要爭取醫學中心進駐，醫療健康園區招商前，也通過可行性評估，促參司才會補助招商，時空等因素影響，縣府雖大力邀標，但5次招標都流標，縣府沒有放棄努力，2家北部的醫學中心接觸，並取回相關資料研議中。

會後，張蕊仙強調縣府同步對提升急重症醫療照護品質的努力，她說，苗栗縣爭取參與衛生福利部「提升急重症及加護病房轉診品質計畫」，與台北榮總及童綜合醫院訂定緊急傷病患轉診合作協議」，縣內6家急救責任醫院參與；輔導為恭紀念醫院、衛生福利部苗栗醫院申請重度級緊急醫療能力評定，獲評中度級具部分重度級急救責任醫院。