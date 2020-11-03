避免流浪貓狗遭毒殺 竹縣警方在聚集點設巡邏箱

新竹縣新湖警分局今天表示，新豐鄉上個月疑有人毒殺流浪貓、狗事件，警方在新豐鄉紅毛港、池和宮等5處貓、狗易聚集點，設置巡邏箱，也將持續揪出下毒者，預防再犯。

警方表示，新豐鄉海岸防風林日前被發現有10多隻流浪犬貓遺體，疑遭人下毒死亡，引起民眾撻伐下毒者，警方也密切注意。

警方指出，為避免流浪貓、狗再遭毒殺事件，新湖警分局在紅毛港、池和宮、觀海大道等貓、狗易聚集處所設置5處巡邏箱，新豐分駐所長徐鼎鈞更設立自製告示牌，邀請全民一同監督。

警方說，告示牌除「徵求目擊者」外，也提醒民眾，若使用藥毒殺動物，導致複數以上動物死亡情節重大者，會被依動保法處1年以上5年以下有期徒刑，並併科新台幣50萬到500萬元不等的罰金，呼籲愛護動物人人有責，切勿任意毒殺動物。