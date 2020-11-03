嘉志閣客家粄仔節11月8日登場 「五鼠納福」可愛吸睛

苗栗市嘉志閣第12屆客家粄仔節11月8日在嘉盛社區客家粄仔工坊，及五文昌廟前廣場舉辦，今年擴大社區結盟，活動主題「五鼠納福」，結合五行及方位，製作的5種顏色的「米老鼠」今天搶先曝光，造型可愛討喜，相當吸睛，也希望全國人民能納接各方之福氣。

嘉盛社區客家粄飄香，成了特色產業，也吸引大批聞香而來參訪遊客，今年第12屆粄仔節11月8日上午9點登場，共11個社區參與粄食販售，安排表演活動，還可以現場報名參加琉璃湯圓DIY、挑米大考驗、背米跳高樂等競賽活動，過關者贈送5台斤的食用米。

會場將展示新丁粄、蘿蔔粄、發粄、甜粄、水粄、鹹粄、紅豆粄、艾粄、粄粽、錢仔粄等各式客家粄仔，嘉盛社區的婦女除了製作傳統的粄仔外，還創新製作五顏六色的紅龜粄、五行湯圓、香粑粩、彩色漉湯糍等，並準備彩色鹹湯圓，供民眾一起來「過庄食粄」。

今年主題「五鼠納福」，結合中國五行及方位，東方屬木，西方屬金，南方屬火，北方屬水，中央屬土，希望全國人民能納接各方之福氣。此外，粄仔節今年第12屆，恰好為12個生肖輪迴，代表客家粄仔節歷經12個年頭，而鼠年是12生肖之首，期望粄食特色產業再繼續延續下去。

苗栗市長邱鎮軍、嘉盛社區發展協會理事長劉秀蘭等人今天邀民眾參加，劉秀蘭指出，嘉盛社區主要是以生產稻米為主，但是並沒有以稻米為品牌的商品，粄仔節傳承客家米食製作技藝，將社區一級產業「米」，進而推展到六級產業，提升在地的經濟發展與改善農家的生活。