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竹市設台灣豬標章諮詢窗口 協助商家申辦標章

聯合報 / 記者王駿杰／新竹即時報導
台灣豬標章諮詢窗口全貌。圖／新竹市政府提供
台灣豬標章諮詢窗口全貌。圖／新竹市政府提供

因應明年元月開放美國豬肉進口，新竹市政府為維護民眾健康及消費者權益，將推動竹市相關業者落實食安及食材來源標示，於市府產業發展處一樓服務櫃台設置「台灣豬標章諮詢窗口」，由動保所派員駐點，商家若有申辦台灣豬標章問題皆可撥打03-5216121轉253或臨櫃諮詢，也將積極宣導商家踴躍張貼，鼓勵使用100%國產豬肉。

市府指出，為配合中央政策，即日起，凡具有商業登記餐廳業者、食品業者、通路商、加工食品商等，可透過諮詢櫃台專人諮詢協助申請台灣豬標章；未有商業登記的攤販也將配合中央畜產會開放申請時程，積極輔導業者申辦。市府將加強宣導，請商家將「台灣豬識別標章」張貼於明顯處，讓消費者清楚識別肉品來源。

市府表示，農委會為便利具商業登記或稅籍登記店家進行標章申請，已建置台灣豬證明標章申請網提供線上辦理，只要使用工商憑證或自然人憑證身份確認、填寫店家資料、同意使用切結及契約書、上傳肉品來源證明資料等4個步驟，即可完成申請程序，經中央畜產會審核通過後即會寄送標章，同時在該標章申請網將以地圖顯示店家位置及相關資訊，提供民眾查詢及就近消費。

市長林智堅說，市府重視食安權益，除督促相關店家全面落實食安及食品標示相關規定，也會透過跨局處合作建立完善的安全防護網。已於今年9月超前部屬，邀請竹市所有肉品業販售業、製造業、餐飲業及公會等進行輔導與溝通，持續宣導肉品標示相關政策。並於明年1月起擴大稽查並加強肉品來源追溯，若有標示不實，將依食品安全衛生管理法開罰。

林智堅呼籲，民眾選購肉品及用餐時應注意來源標示，業者勿採購來源不明的肉品產品。市府也會依中央法規規定加強輔導，讓業者了解法規、遵循法規，使消費者方便辨識，做好安全把關。

肉品 食安 林智堅

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