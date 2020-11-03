清華發現生物標記 精準標靶治胃癌

清華大學今天表示，清華特聘教授王雯靜運用大數據，找到造成胃癌惡化及轉移的關鍵生物標記，讓胃癌治療邁上精準醫療，這項研究成果也登上國際知名「美國國家科學期刊」。

清華大學今天發布新聞稿指出，王雯靜領導研究團隊，應用大數據找到2個造成胃癌惡化及轉移的關鍵生物標記，並採用目前市面上已有的藥物來進行標靶治療，可有效消滅腫瘤細胞並抑制轉移，讓胃癌治療邁上精準醫療之路。

王雯靜說，生物標記為病人檢體，包含從血液、體液或從病灶處取出的組織所表達的特定蛋白質、或其他生物分子。這種特定標記對於疾病的診斷及後續的治療扮演重要的角色。

王雯靜指出，不少胃癌病患確診時，癌症細胞就已轉移到其他部位，手術切除的成效有限，因此，迫切需要開發新的精準與標靶療法。

王雯靜說，胃癌細胞擴散的主因是抑癌蛋白PTEN失去效用，「抑癌蛋白就像煞車，當煞車失靈，癌細胞就會不斷增生並轉移」，團隊先研究鎖定在找出「煞車失靈」的原因。

研究團隊蒐集了300多個胃癌病例，利用大數據從3萬多種可能性中，找到癌症惡化的生物機制，關鍵就在2種酵素PHF8及PKCα。團隊發現，胃癌組織中的PHF8特別多，並促使另一種酵素PKCα激增，造成了抑癌的煞車失靈。

王雯靜表示，目前已有一種美國食藥局3年前核准，應用於治療血癌的藥物Midostaurin可以抑制PKCα，團隊將這種藥物打在罹患胃癌的斑馬魚及小鼠身上，進行標靶治療，證實可讓腫瘤縮小且不再轉移。

王雯靜說，這項研究成功關鍵在於利用大數據，透過橫跨學界與醫界，找到導致胃癌惡化的生物標記；由王雯靜所指導的博士生曾琳蘆，利用大數據應用於生醫研究，幫助發現胃癌惡化生物機制，也貢獻很大。