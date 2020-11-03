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美豬來勢洶洶 苗栗肉品市場搶先部署發標章

聯合報 / 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗縣肉品市場因應美豬進口，發給攤商標章認證。記者范榮達／攝影
苗栗縣肉品市場因應美豬進口，發給攤商標章認證。記者范榮達／攝影

美豬明年元旦進口，苗栗縣議會定期會總質詢，縣議員楊恭林、宋國鼎今天要求縣府團隊，落實縣長徐耀昌萊克多巴胺（瘦肉精）零檢出的政策，苗栗縣肉品市場也已搶先部署因應，開始發給購買肉品市場豬隻攤商標章認證，提供消費者辨明台灣豬肉品。

美豬進口在即，徐耀昌宣示瘦肉精零檢出政策，縣議會國民黨團也表達推動苗栗縣食品安全衛生管理自治條例修正，納入零檢出規定，相關問題也成今天縣議會定期會總質詢焦點，肉品市場總經理李乙廷答覆楊恭林質詢表示，肉品市場搶先部署，率全國之先發給攤商標章，美豬進口後也會加強查核，如有混充立即撕標。

此外，宋國鼎質詢教育處長邱廷岳、衛生局長張蕊仙如何落瘦肉精零檢出？他指出，教育處擬採取修契約、訂罰則、換約，把關學校營養午餐使用台灣肉品，卻沒有研究公平交易法、採購法等疑慮，且沒有處罰相關規定，教育處必須思考如何落實契約。

宋國鼎說，2016年間一些縣市訂定食安自治條例，獨有苗栗縣，沒有納入瘦肉精零檢出條款，因美豬進口，產地標章可能有造假的問題，部分縣市決定增加稽查人力或力道，幫消費者把關，苗栗縣的因應之道呢？

張蕊仙答詢，2016年12月縣府版送審的食安自治條例草案，曾列入動物用藥零檢出規定，但報請中央核定時，遭修改回歸食品安全衛生管理法規定，衛生局因應美豬進口，已向攤商及相關食品業者宣導，將來也會加強稽查，捍衛民眾健康安全。

美豬進口在即，苗栗縣議員楊恭林質詢相關問題。記者范榮達／攝影
美豬進口在即，苗栗縣議員楊恭林質詢相關問題。記者范榮達／攝影
美豬即將進口，苗栗縣議員宋國鼎要求縣府團隊，落實縣長徐耀昌瘦肉精零檢出政策。記者范榮達／攝影
美豬即將進口，苗栗縣議員宋國鼎要求縣府團隊，落實縣長徐耀昌瘦肉精零檢出政策。記者范榮達／攝影

肉品 衛生局 美豬

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