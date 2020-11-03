台灣燈會在新竹 交通處：228連假尖峰日上看23.5萬人

明年台灣燈會由新竹市政府舉辦，民眾最關心的交通問題，市府交通處指出，將於特定時段進行車輛管制，但針對管制區範圍內居民會另發通行證，降低管制影響。

交通處長倪茂榮說，燈會期間估計平均每日將吸引18萬人參觀，228連假尖峰日上看23.5萬人，由於台鐵新竹車站位於燈區，為賞燈熱門交通方式首選，預估單日可達9萬人，高鐵也將有3.5萬人，因此，燈會交通疏運計畫將以大眾運輸為優先，鼓勵遊客搭乘台鐵、高鐵及接駁車前往會場。

倪茂榮說，市府另會在西濱、茄苳景觀大道、頭前溪左岸等處規畫約10450格汽車停車格，燈區周邊規畫約6000格機車格，搭配760輛接駁車、接駁車專用道及2處轉運站，快速將民眾輸送往返燈區，同時也準備250輛預備車輛，確保散場大量集中人潮能在最短時間內疏運返家。燈會期間將於人潮較多的時段進行車輛管制，相關細部規畫尚在研議中，完成後將於受影響範圍舉辦地方說明會。

倪茂榮表示，明年燈會是城市型燈會，舊城區即是燈區，且舊城區有豐富古蹟群、美食及觀光景點，為了確保賞燈品質與安全，將以人為本規劃行人徒步區，讓遊客可以安心、舒適漫步賞燈。