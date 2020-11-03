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竹市辦台灣燈會 雙主燈秀光雕
2021年台灣燈會將在新竹市舉辦，市府今針對燈區規畫、經費編列、安全維護、交通維持等項目到市議會進行專案報告，燈會展期為明年2月26日至3月7日，以「未來風Hsinchu Style」為主題，將融合科技藝術、在地文化內容，讓竹市變成當代大型藝廊。
文化局長黃竫蕙指出，明年燈會以「雙主燈」與火車站、護城河、新竹綠園道、東大路、隆恩圳、新竹公園等「六大燈區」為規畫核心，火車站及護城河燈區以「歷史文化」為子題，包括新竹州廳、新竹火車站、市役所、有樂館等建物將透過光雕藝術重新演繹，展現完全不一樣的新風貌。
雙主燈將設於錦華公園與東門城，其中，東門城將變身為戶外環形劇場，融合視覺藝術、表演藝術、建築結構，搭配光雕與具文化深度之視覺投影內容，並加入國際性展演。新竹公園為觀光局所屬燈區，包含副燈與各種多元經典傳藝燈區；護城河於河域環境設置光藝術裝置，呼應步行城市主軸；新竹綠園道為文化燈區，由客家、原住民、新住民、農創所組成。
黃竫蕙說，明年燈會匯集國內外菁英與團隊進行創作，包括東大路軸線、隆恩圳燈區以「科技未來」為子題，請到義大利藝術家Daniel Monteverde設計東大路迎賓門；火車站燈區邀請日本NAKED創意團隊及德國柏林節策展團隊，打造全新光雕作品；中央公園及三民公園則由交通大學、清華大學教師聯手，運用環境數據轉化為大型藝術裝置；隆恩圳燈區則透過國際徵件，從31國74件作品中選出6件適宜水域環境的藝術作品。
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