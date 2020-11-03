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苗栗石虎疑中毒癱倒路旁 父子通報獲救待野放

中央社 / 苗栗縣3日電

苗栗縣一對父子2日晚間在西湖鄉三湖村路旁發現1隻石虎中毒而肢體癱軟無法行走，緊急通報苗栗縣政府農業處救援，經搶救後狀況穩定，將視恢復情形野放。

楊姓男子昨晚8時許與兒子行經西湖鄉三湖村一處產業道路旁時，看到1隻貓科動物趴坐在草叢中，仔細查看發現符合石虎特徵，但使用燈光照明，牠仍不為所動，第一時間懷疑這隻石虎可能是中毒或受傷，立即撥打1999通知縣府人員前往處理。

苗栗縣政府農業處自然生態保育科今天指出，保育人員獲報後連夜把石虎帶回，經獸醫檢查發現，這隻成年母石虎體重約3公斤，有顫抖、腹瀉等症狀。

獸醫研判牠是有機磷中毒，不排除是覓食吃到含農藥的食物或中毒的老鼠，經注射解毒劑，牠已吐出食物及骨頭，牠的身體狀況穩定，若持續觀察恢復正常，將擇日野放。

苗栗縣議員陳光軒透過臉書（Facebook）得知石虎中毒的訊息，也協助通知農業處進行搶救，陳光軒表示，4年前就提出農民使用「滅鼠藥」，對石虎可能造成潛在危害，建議制定「苗栗縣除草劑管理自治條例」草案，但不被採納。

他說，這次石虎中毒情況，證明當時的疑慮，強調農藥、滅鼠藥的不當使用，非但不會有效減少老鼠數量，反而可能導致食物鏈上位者如石虎、老鷹等物種遭二次毒殺的不幸，呼籲政府機關重視此一問題。

石虎 中毒 苗栗縣

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