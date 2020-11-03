快訊

照大腸鏡前3天的低渣飲食怎麼吃？一張圖表教你判斷

假面甜心？美女議員林穎孟遭控刁難生理假、詐領補助款

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中壢中央公園整建啟用 與青埔列新魅力地標打卡新亮點

聯合報 / 記者鄭國樑/即時報導
中壢區中央公園整修後啟用成為地方新地表、打卡新亮點。圖／桃園市政府新聞處提供
中壢區中央公園整修後啟用成為地方新地表、打卡新亮點。圖／桃園市政府新聞處提供

桃園市長鄭文燦昨晚出席中壢區中央公園音樂藝文活動」，表示中央公園既有設施老舊不堪使用，市府規畫改善並翻新，經費約3569萬元，不僅活化原有的休閒空間，也解決因公園內部積水造成地下停車場漏水的問題。

鄭文燦指出，中央公園整建工程榮獲「2020國家建設卓越獎最佳規劃設計類優質獎」的肯定，全區空間分中央舞台區、月光環形迴廊以及裝置藝術區，中央舞台區前廣場可容納400多人，已成為學子表演的好所在，月光環形迴廊打開原有視覺死角，裝置藝術區成為年輕朋友夜間打卡的新亮點，讓中央公園由封閉變開放，成為廣受歡迎的月光廣場，也讓中壢有了嶄新的魅力地標。

鄭文燦說，公園的建設不僅要考慮實用，也要追求質感、美感以及主題魅力，他擔任市長之後，積極改造舊有的公園，注入新的生命力，讓公園能成為當地區域的特色亮點。目前市府正在爭取前瞻二期計畫補助，改建中正公園地下停車場，以及興建市民活動中心，市府將分階段完成中正公園的更新計畫，以及老舊設施改善，提供市民朋友更好的休閒空間。

鄭文燦談到，捷運機場線將延伸至中壢火車站，目前中壢車站地下化正進行前站區保留工程，而原舊有的後站也進行拆除，要遷移至「中壢新後站」，未來中壢車站將與機場捷運A23站，以及綠線延伸中壢段共構，採「鐵路在上、捷運在下」的結構配置，成為全新的中壢車站。

中壢車站3站共構前的中正路橫渡線在降挖後，將形成一條中正路地下街，串聯元化路至健行路，形成「Y字型」的地下廣場，不僅讓中壢成為桃園重要的交通樞紐，也同時打造新的商業中心。

鄭文燦說，中壢地區正逐漸翻轉，人口已突破42萬人，青埔高鐵站周邊正舉行桃園萬聖城系列活動，還擁有Xpark水族館、JET歡樂嘉年華、IKEA桃園店、華泰名品城、新光影城等娛樂設施，每天約有5萬人次進出青埔地區，是國內旅遊的熱門新景點，今年跨年晚會與明年桃園燈會，都將在中壢接續登場。

機場捷運 鄭文燦 裝置藝術

延伸閱讀

桃園有180輛復康巴士服務身障者 今再獲贈1輛

影／2022選台北市長？ 鄭文燦：不用急著幫我找工作

健行新據點！桃園「虎頭山遊憩綠廊」最終啟用 6生態步道全線開通

嗆鄭文燦小英愛將內部搞不定 柯文哲：我有說錯嗎？

相關新聞

中壢中央公園整建啟用 與青埔列新魅力地標打卡新亮點

桃園市長鄭文燦昨晚出席中壢區中央公園音樂藝文活動」，表示中央公園既有設施老舊不堪使用，市府規畫改善並翻新，經費約3569...

26年第一槍？ 苗縣總預算 藍團擬刪500萬

苗栗縣政府總預算連續26年未被刪除，國民黨團昨天開會擬開第一槍，小刪2個項目、500萬元，縣議會議長、國民黨縣黨部主委鍾...

「好桃器」 手機綁定免費借容器

桃園市108年度紙器加塑膠容器回收量9萬2726噸，環保局昨天再推「好桃器，減廢趣」環保容器共享循環計畫，鼓勵民眾使用環...

竹科寶山2期徵收 居民抗議賤價

新竹科學園區管理局計畫徵收寶山鄉大崎村作為竹科2期擴建區域，以協助半導體廠商持續發揮產能及研發效能，地方居民不滿土地遭「...

桃園航空城徵收閉門釋疑 鄭文燦允先建後遷獎勵雙軌制

因應桃園航空城計畫本月9日辦理土地區段徵收公告，引發人心惶惶，市長鄭文燦今天下午在大園區公所主持航空城區段徵收案座談閉門...

不滿竹科寶山2期「賤價」徵收 民眾科管局前拉白布條

新竹科學園區管理局計畫徵收寶山鄉大崎村作為竹科2期擴建區域，協助半導體廠商持續發揮產能及研發效能，部分居民不滿土地遭「賤...

影／台中捷運綠線履勘通過 盧秀燕宣布今年底前通車

台中捷運綠線10月25日經交通部完成履勘，台中市已完成12項「營運前須完成事項」，並取得所有履勘委員簽名認可，今早提報交...

虎頭山遊憩綠廊最後拼圖開通 6生態步道全線開通

桃園市虎頭山遊憩綠廊後山步道的龜山區長壽路164巷通往三聖宮步道，市長鄭文燦今天主持啟用開通典禮，歷時5年的虎頭山前山、...

桃園登革熱疫情今再添1人 累計21人確診

我國今年首例本土登革熱在桃園現蹤，並爆發本土登革熱群聚感染，衛生局今天再宣布，新增1例本土登革熱案例，為龜山區迴龍里20...

苗縣議會國民黨團開第一槍？ 擬刪除縣府總預算500萬

苗栗縣政府總預算連續26年未被刪除，縣議會今年定期會審查明年總預算算備受注目，國民黨團今天開會擬開第一槍，小刪2個項目、...

兒童遊戲場發生斷指意外 竹市府：關懷中並要業者負責

時代力量立法委員邱顯智、王婉諭及新竹市議員蔡惠婷今針對上月於新竹市發生遊樂設施兒童斷指事件召開記者會，要求主管機關負起相...

桃園推環保容器借用服務 手機綁定即可免費借

為減少一次性容器廢棄量，桃園環保局今舉行「好桃器，減廢趣」環保容器循環體驗記者會，推行專屬品牌「好桃器」，以手機綁定即可...

熱門新聞

長榮大學反映附近路燈根本就不亮 黃偉哲回應了

保護學生無死角！ 這所大學路旁電桿也增掛巡邏箱

彰化光復郵局改建影城 還沒拆除就惹毛彰化市長

宜蘭大湖風景區荒廢多年 縣府整建「還湖於民」

基北快捷公車夯3線每月載客28萬人次 第4線明年初成行

苗縣議會國民黨團開第一槍？ 擬刪除縣府總預算500萬

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。