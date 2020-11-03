中壢中央公園整建啟用 與青埔列新魅力地標打卡新亮點

桃園市長鄭文燦昨晚出席中壢區中央公園音樂藝文活動」，表示中央公園既有設施老舊不堪使用，市府規畫改善並翻新，經費約3569萬元，不僅活化原有的休閒空間，也解決因公園內部積水造成地下停車場漏水的問題。

鄭文燦指出，中央公園整建工程榮獲「2020國家建設卓越獎最佳規劃設計類優質獎」的肯定，全區空間分中央舞台區、月光環形迴廊以及裝置藝術區，中央舞台區前廣場可容納400多人，已成為學子表演的好所在，月光環形迴廊打開原有視覺死角，裝置藝術區成為年輕朋友夜間打卡的新亮點，讓中央公園由封閉變開放，成為廣受歡迎的月光廣場，也讓中壢有了嶄新的魅力地標。

鄭文燦說，公園的建設不僅要考慮實用，也要追求質感、美感以及主題魅力，他擔任市長之後，積極改造舊有的公園，注入新的生命力，讓公園能成為當地區域的特色亮點。目前市府正在爭取前瞻二期計畫補助，改建中正公園地下停車場，以及興建市民活動中心，市府將分階段完成中正公園的更新計畫，以及老舊設施改善，提供市民朋友更好的休閒空間。

鄭文燦談到，捷運機場線將延伸至中壢火車站，目前中壢車站地下化正進行前站區保留工程，而原舊有的後站也進行拆除，要遷移至「中壢新後站」，未來中壢車站將與機場捷運A23站，以及綠線延伸中壢段共構，採「鐵路在上、捷運在下」的結構配置，成為全新的中壢車站。

中壢車站3站共構前的中正路橫渡線在降挖後，將形成一條中正路地下街，串聯元化路至健行路，形成「Y字型」的地下廣場，不僅讓中壢成為桃園重要的交通樞紐，也同時打造新的商業中心。

鄭文燦說，中壢地區正逐漸翻轉，人口已突破42萬人，青埔高鐵站周邊正舉行桃園萬聖城系列活動，還擁有Xpark水族館、JET歡樂嘉年華、IKEA桃園店、華泰名品城、新光影城等娛樂設施，每天約有5萬人次進出青埔地區，是國內旅遊的熱門新景點，今年跨年晚會與明年桃園燈會，都將在中壢接續登場。