桃園航空城徵收閉門釋疑 鄭文燦允先建後遷獎勵雙軌制

因應桃園航空城計畫本月9日辦理土地區段徵收公告，引發人心惶惶，市長鄭文燦今天下午在大園區公所主持航空城區段徵收案座談閉門會議，避免雜音，在地民代、里長強烈爭取「雙軌並行制」，鄭文燦同意區段徵收採「先建後遷、獎勵優先拆遷」雙軌並行，優先區搬遷補助外、徵收戶可選擇提前第2、3期搬遷同樣有優先搬遷獎勵與房租補助。

鄭文燦為排除大園、蘆竹區徵收戶疑慮，親自主持座談說明，市議員游吾和表示，會中說明區段徵收地價差異及徵收戶權益，但是他疑慮徵收權質如何換算? 市府應訂出要點，建地1坪換1坪，若有人1坪12萬元、有人1坪18萬元，如何換算，配地權值要15坪以上才能選安置街廊、15坪以下要選安置住宅，權值換算不利徵收戶，針對安置街廊集合式透天住宅、提升評點補償市府並未放手，他法接受。

市議員徐其萬表示，地方及里長要求市府「先建後遷、獎勵優先拆遷」雙軌並行，鄭文燦同意採行，針對程序違建戶，自拆可補償90% 及45%拆除獎勵金，合法徵收戶補償100%及50%拆除獎勵金，明年10月前第1期優先區徵收戶自願搬遷獎勵金25%，房屋合法補償金80萬元、違建房屋救濟金72萬元。