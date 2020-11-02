桃園市擴大共享服務 推出環保容器借用平台

桃園市政府擴大共享服務，民眾可透過Line搜尋「好盒器」綁定會員，就可在合作的飲料或餐飲店免費借用環保杯及環保碗，使用完畢再前往指定地點或店家歸還，養成使用環保容器習慣。

桃園市長鄭文燦出席「好桃器，減廢趣」環保容器循環共享服務宣傳記者會表示，桃園市政府與民間企業合作推出環保容器共享借用平台，由前端的商店與後端清洗業者合作，提供借用、歸還、清洗、配送等服務，民眾只要在LINE上搜尋「好盒器」，登入綁定會員，就可在合作店家免費借用，藉此使用環保容器的習慣。

鄭文燦指出，根據統計，108年桃園市紙容器及塑膠容器回收量達9萬2726噸，相當於3億個飲料杯數量驚人，透過環保容器使用習慣的養成，希望達成一次性容器減量的目標。桃園在升格後積極推動循環經濟共享服務，包括YouBike系統、GoShare共享機車借用及iRent，都是成功案例。

環保局表示，容器材質為塑膠及鐵製不易損壞，目前備有環保容器碗500個及環保杯3000個，使用共享借用平台可原店借還、A店借B店還或送到環保局回收站相當方便，若出現未歸還或有損壞情形，平台會透過綁定手機的聯繫方式提醒民眾。

環保局說，目前共有10家業者響應加入共享借用平台，包含喜憨兒喜歡你咖啡、甘萃鮮飲茶、木昂手作咖啡、清玉茶飲、茶大叔、蕃薯藤有機專賣店、TINA廚房、阿嬤咖啡屋、迦太基地中海料理、大溪游記百年油飯，未來將號召更多店家加入。