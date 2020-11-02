不滿竹科寶山2期「賤價」徵收 民眾科管局前拉白布條

新竹科學園區管理局計畫徵收寶山鄉大崎村作為竹科2期擴建區域，協助半導體廠商持續發揮產能及研發效能，部分居民不滿土地遭「賤價徵收」組成竹科寶山二期徵收自救會，今天下午約30名自救會成員到竹科管理局前舉白布條抗議。對此，科管局回應，賤價徵收並非事實，目前已委託估價師辦理土地市價估定及地上物查估作業，未來在法律許可範圍內，徵收價格一定「從寬、從優」。

自救會成員舉著寫有「拒絕賤價徵收」、「拒絕強行查估」等白布條，在科管局前高聲抗議。會長范國柱表示，寶山二期徵收價格部分，科管局完全沒有給居民一個回應，自救會要求科管局徵收前必須先把價格講清楚，讓居民能夠在另一個地方買得起家、能夠搬遷。

科管局表示，有關民眾抗議科管局賤價徵收土地部分並非事實，目前此案尚在辦理土地市價估定及地上物查估作業階段中，委託2名估價師依規查估，查估分為2梯次，第1梯次從今天至12月15日，第2梯次預計在12月中旬至1月中旬，未來協議市價也將交由不動產估價師公會協助審查後，再取價格高者作為協議市價基礎。

至於徵收市價部分，也會交由新竹縣地價評議委員會審定，訂定的價格皆有所依據，會忠實反映市價，待市價審定後，才會與民眾進行協議價購，並會有獎勵及加成補助。

科管局副局長陳淑珠強調，辦理此案地上物查估作業，是為了讓民眾充分了解自身財產及地上物的種類、數量等，後續才能依規核算地上物補償金額，保障各所有權人私人財產的權益，地上物部分科管局也會在法律許可內，儘量從寬從優認定，爭取各所有權人最大的權益，「不是不願公開價格，而是估價程序都還沒完成。」