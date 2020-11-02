桃園有180輛復康巴士服務身障者 今再獲贈1輛
桃園市政府今天再度獲贈一輛復康巴士，由社團法人中華民國五顯慈恩淨土功德捐贈，希望透過拋磚引玉，讓社會感受到暖心的力量。
桃園市長鄭文燦表示，桃園市在升格前只有90輛復康巴士，他坦言當時真的不太夠用，根據數據統計，桃園市內領有身心障礙手冊的市民有8萬多人，其中中重度身障者有約2萬7千人，經常登記使用復康巴士的人數約有9千人。
鄭文燦解釋，復康巴士分為南北2區，可用APP及電話叫車，這5年裡復康巴士數量成長到180輛，現在針對8年以上的舊車款要陸續淘汰，目標要朝200輛邁進，僅需負擔部分費用，約為計程車費的三分之一，希望能對身障者有所幫助。
鄭文燦說，感謝各民間團體長期做公益，如每年的寒冬送暖舉辦餐會，讓中低收入家庭能夠圍爐飽餐，手心向下心中的滿足是無法量化的，更是在心中種下福報。
由於熱門時段復康巴士需要預約，社會局鼓勵民眾「用時段訂車、不要用時間點」，舉例來說，若訂7點的復康巴士，如時間上還有彈性，可註記候補時間，如6點半至7點半等，讓專員能趕緊替有需求的民眾安排車輛。
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