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通霄鎮首屆跑酷越野障礙賽 「秘境獵人」徐愷代言吸睛

聯合報 / 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗縣第1屆跑酷越野障礙賽12月19日在通霄鎮登場，活動大使徐愷今天共同啟動，邀請全國民眾共襄盛舉。記者范榮達／攝影
苗栗縣第1屆跑酷越野障礙賽12月19日在通霄鎮登場，活動大使徐愷今天共同啟動，邀請全國民眾共襄盛舉。記者范榮達／攝影

苗栗縣首次以跑酷障礙關卡結合越野路跑的新形態運動賽事，「苗栗FUN YOUNG跑酷越野障礙賽」12月19日在通霄鎮舉行，縣府請來「秘境獵人」作者徐愷代言，粉絲今天搶著合照，縣長徐耀昌歡迎全國民眾參加，越野闖關並飽覽沿途風景，體驗苗栗的好客及人文風情。

這場跑酷越野障礙賽分12公里挑戰組、3公里體驗組，報名費分別580元、480元，可獲價值1500元以上贈品，包括運動T恤、毛巾、運動帽、完賽獎牌等，賽道中補結站準備在地美食客家粄條、鹹湯圓、鹹猪肉、煙燻滷味等，並結合青年創業市集，訊息及報名資訊請上伊貝特報名網或搜尋「苗栗FUN YOUNG跑酷越野障礙賽」。

縣府勞工及青年發展處規畫賽事，納入在地美食、美景，徐耀昌、立委徐志榮、縣議議長鍾東錦、台灣電力公司通霄發電廠廠長李明道等人，今天舉行記者會，說明活動內容，並與活動大使徐愷共同啟動跑酷越野障礙賽，邀請全國民眾共襄盛舉。

徐耀昌說，通霄不只有海岸美景，也有很多私房景點，日治時期神社、IG熱門打卡點「通霄心形公路」等，活動選定的飛牛牧場更是著名的生態教育農場，跑酷越野障礙賽將在飛牛牧場內規畫10道越野障礙關卡，並搭配美景路線，期透過結合親子休閒、觀光旅遊、越野挑戰的活動，讓更多民眾體驗苗栗的熱情與美好。

主辦單位指出，賽道設置10座不同形式的越野障礙關卡，以跳躍、攀爬、跨越等方式通過障礙，添增賽事挑戰度和趣味性，挑戰組分為男子組、女子組將各取前8名，頒發獎金及獎盃，總獎金20萬元，第1名獎金3萬元，歡迎各地好手來挑戰。

苗栗縣第1屆跑酷越野障礙賽12月19日在通霄鎮登場，活動大使徐愷今天共同啟動，邀請全國民眾共襄盛舉。記者范榮達／攝影
苗栗縣第1屆跑酷越野障礙賽12月19日在通霄鎮登場，活動大使徐愷今天共同啟動，邀請全國民眾共襄盛舉。記者范榮達／攝影

越野 徐耀昌 青年

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