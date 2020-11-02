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虎頭山遊憩綠廊最後拼圖開通 6生態步道全線開通
桃園市虎頭山遊憩綠廊後山步道的龜山區長壽路164巷通往三聖宮步道，市長鄭文燦今天主持啟用開通典禮，歷時5年的虎頭山前山、後山及稜線3大系統6條生態步道「最後一塊拚圖」完成，鄭文燦說，這條後山環山步道的遊憩綠廊啟用後，全山6條步道全部完成，市府未來將策劃更多生態教育活動，打造虎頭山成為生態教育公園。
桃園市府虎頭山風景特定區總面積高達720公頃，環山步道綠廊銜接穿錯山林其間，自2015年起，市府規畫前山、後山、稜線3大系統，逐步建置完成虎頭山6條生態步道，成為市民登山健行、休憩運動去處，被稱為桃園都市之肺。
市府觀旅局為打通虎頭山遊憩綠廊自龜山區長壽路164巷通往三聖宮後山步道，爭取交通部補助475萬元及市府預算合計1220萬元，去年12月中旬開工，推動這條全長230公尺後山遊憩綠廊，包括高架木棧道、土石步道及長22公尺、寬3公尺的綠廊溪溝跨橋，終於完工啟用。
鄭文燦表示，虎頭山生態步道牽涉多筆私有土地，這條後山步道遊憩綠廊建置完成，感謝多位地主無償提供土地，讓步道工程順利推動，完成後可串聯後山遊憩綠廊，讓市民、遊客更親近虎頭山生態環境，目前內政部進行明倫三聖宮周邊都市計畫審查，未來若審查過關，將分期建置20公尺道路及停車場，提升虎頭山觀光景點及遊憩品質。
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