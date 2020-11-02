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桃園登革熱疫情今再添1人 累計21人確診

聯合報 / 記者陳夢茹／桃園即時報導
衛生局今天宣布，新增1例本土登革熱案例，為龜山區迴龍里20歲男性，桃園市目前累計21例確診個案。圖／桃園市衛生局提供
衛生局今天宣布，新增1例本土登革熱案例，為龜山區迴龍里20歲男性，桃園市目前累計21例確診個案。圖／桃園市衛生局提供

我國今年首例本土登革熱在桃園現蹤，並爆發本土登革熱群聚感染，衛生局今天再宣布，新增1例本土登革熱案例，為龜山區迴龍里20歲男性，桃園市累計達21例確診個案。

桃園市衛生局表示，一名住在迴龍里的20歲男性，於新北市新莊區上班，10月26日出現發燒及肌肉痠痛症狀，自行騎車至診所就醫，10月27日及28日因發燒症狀未緩解且伴隨臉部紅腫而到醫院急診，10月29日症狀未改善至醫院感染科就診，經抽血檢驗登革熱NS1快篩陽性，11月1日經疾病管制署檢驗陽性確診。

衛生局說明，已掌握該名個案的接觸者，對其進行採檢及健康追蹤，並安排住家及病毒血症期間活動地點實施民眾衛教、孳生源清除工作與家戶內外化學防治噴藥作業。

衛生局提醒，目前仍未脫離登革熱流行期，近期有登革熱風險地活動史的民眾，若出現發燒、頭痛、肌肉酸痛、後眼窩痛、皮膚紅疹等疑似症狀，應儘速就醫並主動告知醫師活動史、旅遊史及接觸史，除病患可早期診斷、治療外，衛生單位更可即時進行相關防疫工作，以阻斷疾病傳播。

雖然近期天氣轉涼，不過登革熱疫情尚未停歇，請民眾切勿輕忽，尤其鋒面過後常有降雨情形，提醒民眾雨後務必加強「巡、倒、清、刷」4步驟，落實環境管理才能徹底清除病媒蚊孳生源，阻斷登革熱疫情傳播。

另外也要避免前往登革熱流行地區，平時應做好防蚊措施，如穿著淺色長袖衣褲、皮膚裸露處塗抹政府機關核可之防蚊藥劑、選擇有紗窗紗網的住宿環境等。對登革熱防治有任何疑問，可撥打市民諮詢服務熱線1999或防疫專線0800-033-355洽詢。

登革熱 衛生局 發燒

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